  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Ateşin bol olsun Cheney: Irak’taki milyonların katili cehenneme gitti
Dünya

Ateşin bol olsun Cheney: Irak’taki milyonların katili cehenneme gitti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ateşin bol olsun Cheney: Irak’taki milyonların katili cehenneme gitti

Amerka’da “gölge başkan” olarak da anılan George W. Bush döneminin başkan yardımcısı ve Irak Savaşı’nın mimarı Dick Cheney hayatını kaybetti.

CNN’in haberine göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney’nin ailesi açıklamada bulundu.

Cheney’nin uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele ettiği aktarılan açıklamada, siyasetçinin 84 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

11 Eylül saldırılarının ardından George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

IRAK KATLİAMININ MİMARIYDI

Amerikan siyasetinde “gölge başkan” olarak anılan Cheney, Irak Savaşı’nın mimarlarından biri olarak biliniyordu. Cheney, terörle mücadelede işkenceye varan adımlarından, Irak’ın işgaline kadar hiçbir kararından pişmanlık duymadığını ve gerekeni yaptığını savunmuştu.

Bu dönemde terör zanlıları, yargısız infazlarla Küba’daki Guantanamo cezaevine gönderilmiş, ardından cezaevinde yaşanan işkence ve tacizler dünya gündemine oturmuştu.

Emperyalist ABD’nin Yeni Hedefi Nijerya!
Emperyalist ABD’nin Yeni Hedefi Nijerya!

Dünya

Emperyalist ABD’nin Yeni Hedefi Nijerya!

Suudi Prens ABD'yi ziyaret edecek
Suudi Prens ABD'yi ziyaret edecek

Dünya

Suudi Prens ABD'yi ziyaret edecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23