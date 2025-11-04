Ateşin bol olsun Cheney: Irak’taki milyonların katili cehenneme gitti

CNN’in haberine göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney’nin ailesi açıklamada bulundu.

Cheney’nin uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele ettiği aktarılan açıklamada, siyasetçinin 84 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

11 Eylül saldırılarının ardından George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

IRAK KATLİAMININ MİMARIYDI

Amerikan siyasetinde “gölge başkan” olarak anılan Cheney, Irak Savaşı’nın mimarlarından biri olarak biliniyordu. Cheney, terörle mücadelede işkenceye varan adımlarından, Irak’ın işgaline kadar hiçbir kararından pişmanlık duymadığını ve gerekeni yaptığını savunmuştu.

Bu dönemde terör zanlıları, yargısız infazlarla Küba’daki Guantanamo cezaevine gönderilmiş, ardından cezaevinde yaşanan işkence ve tacizler dünya gündemine oturmuştu.