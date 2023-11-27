Ateşe karşı dua etti!

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Özel, Bosna Hersek’te katıldığı bir törende ateşin karşısında el açtı. CHP’li Özel, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ‘25 Kasım Devlet Günü’ dolayısıyla düzenlenen törende 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden ve 1946 yılından beri sivil ve askerlerin anısına yanan ‘Sonsuz Ateş Anıtı’na çiçek bırakarak dua etti. Dua şovu ile prim kasmaya çalışan Özgür Özel’in ateş karşısında elini açması Mecusilerin ibadetlerini akıllara getirirken, CHP liderinin cehaletini bir defa daha gözler önüne serdi.