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Gündem Ateşe karşı dua etti!
Gündem

Ateşe karşı dua etti!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 11:42:00 -
Ateşe karşı dua etti!

İslam’a orta çağdan kalma zihniyet diyerek aşağılayan, katıldığı şehit cenaze namazlarında bile pişkin pişkin sırıtan CHP Genel Başkanı Özgür, yine kendine yakışanı yaptı.

HABER MERKEZİ

Özel, Bosna Hersek’te katıldığı bir törende ateşin karşısında el açtı. CHP’li Özel, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ‘25 Kasım Devlet Günü’ dolayısıyla düzenlenen törende 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden ve 1946 yılından beri sivil ve askerlerin anısına yanan ‘Sonsuz Ateş Anıtı’na çiçek bırakarak dua etti. Dua şovu ile prim kasmaya çalışan Özgür Özel’in ateş karşısında elini açması Mecusilerin ibadetlerini akıllara getirirken, CHP liderinin cehaletini bir defa daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

hasan

en iyi fatihayı siz okursunuz, allah bir tek sizin dualarınızı kabul eder zaten

ALEVci mezhebi

normaldir, müsriklikten vazgecmeyenler mezhebi.
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