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Aktüel Ateş ölçer hırsızlığı güvenlik kamerasına yakalandı
Aktüel

Ateş ölçer hırsızlığı güvenlik kamerasına yakalandı

Görüntülerde, Ankara'da bir kafede müşterilerin ateşini ölçmek için kullanılan ateş ölçerin çalındığı anlar yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:35:20 -
Ateş ölçer hırsızlığı güvenlik kamerasına yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte, bir kafede hırsızın ateş ölçeri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde Hilal Lablabi'ye ait kafeye gelen ve bir süre oturup içtiklerinin hesabını ödedikten sonra ayrılmaya hazırlanan bir kişi, müşterilerin ateşini ölçmek için kullanılan ateş ölçer cihazını alıp gizlice pantolonuna soktu ve hızlıca kafeden uzaklaştı.

Hırsızın ateş ölçeri çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Durumu fark eden Lablabi, iş yerine polis çağırdı ve güvenlik kamerasındaki görüntüleri izlettirdi.

Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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