2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın gerçekleşeceği tarih açıklandı. Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.

Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak. Bu olay nedeniyle bu tutulmaya 'Ateş Çemberi' adı veriliyor. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

Türkiye'den izlenebilecek mi?

Peki 10 Haziran'da meydana gelecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.