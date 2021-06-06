  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Teknoloji Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı!
Teknoloji

Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı!

Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için geri sayım başladı. gökbilimciler bu gökyüzü olayının tarihini ve nereden izlenebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 14:22:00 -
Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı!

2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın gerçekleşeceği tarih açıklandı. Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.

Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak. Bu olay nedeniyle bu tutulmaya 'Ateş Çemberi' adı veriliyor. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

Türkiye'den izlenebilecek mi?

Peki 10 Haziran'da meydana gelecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay