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Sağlık Ateş, burun akıntısı, öksürük ve nefes darlığı olanlar dikkat! Deve gribi olabilirsiniz
Sağlık

Ateş, burun akıntısı, öksürük ve nefes darlığı olanlar dikkat! Deve gribi olabilirsiniz

Uzm. Dr. Ahmet Aydın, deve gribinin, diğer adıyla MERS'in ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ortaya çıktığını belirterek, "Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişir." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:54:00 -
Ateş, burun akıntısı, öksürük ve nefes darlığı olanlar dikkat! Deve gribi olabilirsiniz

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Ahmet Aydın, deve gribi virüsünün ilk kez 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıktığını belirterek, Kovid-19 ailesinden olan virüsün, mikroplu yüzey ve eşyayla temas edilmesi sonucu, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla insanlara geçtiğini bildirdi.

Deve gribine, Orta Doğu'da yayılan "solunum sendromu koronavirüsü (MERS-CoV)" olarak adlandırılan virüsün neden olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Virüs özellikle enfekte develerden, deve eti veya sütünden geçmekte ancak insandan insana da yayılabilir. Ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkar. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik eder. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişir ve yaklaşık yüzde 30'u ölümle sonuçlanır.

Salgının görüldüğü ülkelere (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Umman, Kuveyt, Yemen, Lübnan) seyahat edecek kişiler risk grubunda. FIFA 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da olması nedeniyle deve gribinin tüm dünya ülkelerine yayılma ihtimali var. Virüsün herhangi bir aşısı yok. Hastalar semptomlarına göre tedavi edilir. Çok hafif seyredebildiği gibi enfekte olan bireylerin üçte birinin öldüğü gözlemlendi."

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