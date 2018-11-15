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Ateş 3 günden fazla sürerse ciddi bir hastalık belirtisi

Ateş, vücudumuzn farklı virüs, bakteri ve diğer mikro organizmaları tanıma ve onlarla savaşı sebebiyle ortaya çıkabilir.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:04
Ateş 3 günden fazla sürerse ciddi bir hastalık belirtisi

Ateşe üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, zatürree, menenjit, romatizmal hastalıklara sebebiyet verebilir.

Yüksek ateşle birlikte çocuğun sıvı kaybetmesi böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Diş çıkarma ve aşılardan sonra da bebeklerde yüksek ateş görülebilir.

2-3 ayın altındaki bebekte ateşe dikkat

Bebeklerde ateş genellikle 2-3 gün içinde kendiliğinden iyileşen basit viral hastalıklardan kaynaklanır. Özellikle 3 ayın altındaki ateşli her bebek için zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerekir. Bebeğin durumunun uzman doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir. Ateşe yol açan durumun araştırma ve tedavisi hastane şartlarında olmalıdır.

Bebeğin ten rengi, bıngıldağın şekli ve uyku alışkanlıkları gibi gözlemlerle hastalık hakkında ipuçları edinmek mümkündür.

Ateşi olan bebeğe ya da çocuğa ateş düşürücü bir ilacı hekime danışarak vermek gerekir.

RİSK GRUPLARI

Çocuklarda en riskli grup, 38 dereceden fazla ateşi olan ve 3 aydan daha küçük bebeklerdir.

Orta riskli grupta ise 39 derecenin üzerinde ateşi olan 3-6 aylık bebekler yer alır.

Bebeğin genel durumu kötü, beslenmesi zayıf ve ateşi 3 günden fazla sürüyorsa ciddi bir hastalık işaretidir.

Bunun yanı sıra doktor muayenesinde menenjit bulgularının tesbiti, bebeğin renginin soluklaşması ya da morarması, uykuya eğilim ve zor uyandırma gibi durumlarda da hastalık tehditlerine karşı dikkatli olunmalı.

Ayrıca bebeğin ağzının kuru olması ve bebeklerdeki bıngıldak bombeliğinin fazlalığı da hastalığın kötü gidişatını göstermesi açısından önemli bir belirti..

Ateş nasıl düşürülür?

Bebeğinizin ya da çocuğunuzun kıyafetlerine dikkat edin.

38.5 derece civarındaki hafif ateşte çocuğun üzerindeki fazla giysileri çıkarın, ince ve bol bir pijama giydirin.

Bol miktarda su ve sulu gıdalar almasını sağlayın.

Ortamın sıcaklığını 21-22 derece arasında tutmaya gayret gösterin.

Ilık duş aldırın veya ılık-ıslak bezlerle pansuman yapın.

Hemen ateş düşürücüye sarılmayın.

Ateşin 39 dereceye çıkması durumunda doktorunuza danışarak çocuğa ateş düşürücü verebilirsiniz.

Bebeklerde ve çocuklarda ateşi düşürmek için ateş yükseldiğinde çocuğun ya da bebeğin üzerinin kesinlikle örtülmemesi gerekir.

Kalın kıyafetler giydirmeyin.

Asla soğuk suyla banyo yaptırmayın.

Alkol ve sirkeli suyla kompres uygulamayın.

Sık aralıklarla ateş düşürücü ilaç kullanmayın.

Bebekler ve çocuklarda ateş tedavisinde asıl maksat onun rahatlatılmasıdır.

Ve unutmamalısınız ki, ateşin normale döndürülmesi, ateşe sebep olan hastalığın tedavi edildiği anlamına gelmez..

Dikkat!

Ateş nöbetinde 30 dakikayı geçen vücut kasılması beyin hasarına yol açabilir

Çocuğu ilk ateşli nöbetini geçiren aile büyük bir panik durum içinde acile başvurur. Anne hıçkıra hıçkıra ağlar. Baba çok sinirlidir ve gözü bir şeyi görmez.

Genelde bu nöbetlerdeki tüm vücutta kasılma ve gözlerde kayma süresi 1-3 dakika gibi kısadır.

Yani ateşli nöbetlerin %99'u beyin hasarı yapmaz.

Eğer tüm vücuttaki kasılma süresi 30 dakikayı geçerse beyin hasarı gelişme riski vardır.

Kasılma süresi 30 dakikayı geçen çocukların yaklaşık %25'inde zeka geriliği görülür.

Ateşli nöbete en sık ÜSYE, orta kulak iltihabı, sinüzit, tonsillit, zatürree, bağırsak enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu sebep olur.

Çocuğunuzun öksürük, hapşırık, aksırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, karın ağrısı, gözlerde sulanma, gözlerde batma, gözlerde yanma, gözlerde kaşıntı, ağızdan salya gelme, ağzından kötü koku gelme, idrar yaparken ağrı, böğür ağrısı, ishal gibi şikayet ve bulguları varsa; her gün en az iki kez koltuk altı, alından veya dış kulak yolundan ateşi ölçülmelidir.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:04
  1. ateş
  2. ateş nasıl düşürülür

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