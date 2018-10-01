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Ateistler pes etti! Ateizm Derneği'ni kapatacaklar

Ateistler, 2014'te büyük yaygara kopartarak kurdukları "Ateizm Derneği"ni katılım az olunca kapatma kararı aldı. Dernek tarafından yapılan Genel Kurul ilanında 14 Ekim'de fesih için toplantı yapılacağı bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:46
Ateistler pes etti! Ateizm Derneği'ni kapatacaklar

Büyük bir yaygara ile kurulan ve Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Ateizm Derneği, kurulmasının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra fesih kararı aldı. Derneğin başkanlığını yürüten Zeynep Ayça, hem üye aidatı toplamakta zorluk çektiklerini hem de derneğin yükünün birkaç kişinin üzerine kaldığını söyleyerek derneğin feshini gündeme aldıklarını söyledi. Yaklaşık 170 üyesi bulunan Ateizm Derneği’nin genel kuruluna altısı dernek üyesi toplan 12 kişi iştirak etti.

"Şimdi rahatız"

Ateizm Derneği Başkanı Zeynep Ayça, kuruldukları günlerde bazı tehditler aldıklarını ancak şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Ayça, "Şu anki başlıca sorunumuz üye aidatı toplamak. Üyelerimiz bile aidat göndermekten çekiniyor. Eskiden ismini belirtmeden, üye olmadan aidat gönderenler de bu desteklerini çektiler. İşler birkaç kişinin üstüne yığıldı. Biz de genel kurula fesih gündemiyle gitme kararı aldık. Eğer üyeler kapatmayalım derlerse kapatmayabiliriz. Ancak katılım oldukça sınırlı" dedi.

"Ateist çok ama cesaretli ateist yok"

Ateizm Derneği’nin kendini feshetme noktasına gelmesi Türkiye’de ateizmin azaldığına işaret etmiyor. Dernek yöneticileri de maddi sorunlar ve işlerin birkaç kişinin üzerine kaldığından şikayetçi. Dernek yöneticilerine göre Türkiye'de ateizme yönelim devam ediyor. Açıklamaları şöyle:

"Kesinlikle böyle bir durum yok. Mart, Nisan, Mayıs aylarında İmam Hatip Lisesi mezunu, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu üç kişi derneğimize geldi örneğin. Aslında bu dönem dinin çok ön plana çıkarılması ve birçok haksızlığının hukuksuzluğun olması birçok insanın din ile mesafe koymasını yol açtı. Bize olan ilgiden bunu görebiliyoruz. Şimdi biz derneği feshedersek kimileri 'Türkiye’de ateist kalmadı' diyecek. Ama öyle değil. Bu baskılar insanları dinden uzaklaştırıyor. Ama burada görünmekten korkuyorlar. Bu toplumda ateist çok ama cesaretli ateist yok."

Ateizm Derneği yöneticileri yaklaşık iki saat bekledikten sonra yeterli katılım sağlayamadıklarını gösteren tutanağı imzalayarak genel kurulu on beş gün sonraya ertelediler.

(Milli Gazete)

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:46
  1. Ateizm Derneği
  2. Zeynep Ayça
  3. ateistler

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş17 dk önce
    bu ateitlerin vücut yapısını inceleyin muhakkak bir yerlerinde arıza vardır. kafaları o sebepten başka yerlere çalışıyor. ya lesbiendir , ya gay dir , ya feminittirler normal çok azdır oda kafadan noksandır. kendi varlıklarından bile memnun değildir bunlar. kendi varlıklarından memnun olan insanlar , daima iyi netice bırakırlar.
  • fuat özdemirfuat özdemir18 dk önce
    ne diyelim ALLAH büyük
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