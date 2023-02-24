Ateist yazardan skandal "Allahuekber" fetvası(!) Haddini bil edepsiz

Cumhuriyet gazetesinin cesedinin yakılmasını isteyen ateist yazarı Özdemir İnce, bu defa da "İslam âlimliğine(!)" soyundu.

Tekbirin kullanılmaması gereken yerleri(!) aklınca sıralayan İnce, "İslam, duaları canlarının istediği yerde kullanan zibidilerin, serserilerin dini olamaz" diyerek de müntesibi olmadığı bir din hakkında ahkâm kesme cüretinde bulundu.

İnce, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Vırt zırt tekbir getirenlere (...) bir uyarım var:

Tekbir: Arapça Allahu ekber şeklinde ifade edilen İslami kavram. Allah’ın her şeyden üstün, yüce ve ulu olduğunu ifade eder.

Tekbir getirilen yerler: Ezan, kamet, namaz, bayram hutbesi sırasında, kurban keserken, mehter marşları, tasavvuf, sünnet töreni, nikâh, savaş.

İslami tören, işler ve işlemler (ki 10 tanedir) dışında tekbir kesinlikle kullanılmaz, getirilmez. Yani maçlarda, tabut taşırken, siyasal lider karşılanırken, depremzede kurtarılırken (...) İslam, duaları canlarının istediği yerde kullanan zibidilerin, serserilerin dini olamaz."