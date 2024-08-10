Ateist-SP ittifakı, Ekrem’in Paris harcaması-metro imzası!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, son yazısında Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP'nin çeşitli isimlerinin bir araya gelerek Can Atalay için yaptıkları açıklamayı ele aldı. Yazısında, Saadet Partisi'nin geçmişte AK Parti'yi eleştiren duruşuyla şimdiki ittifaklarını karşılaştırarak, bu durumu "yazık" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris'teki harcamalarını ve metro yapımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay istemesini de eleştirdi. Karahasanoğlu, bu harcamalar ve metro projeleri arasında kıyaslama yaparak, İmamoğlu'nun politikalarını sorguladı. Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli sayısı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaşanan tartışmaya da değindi.