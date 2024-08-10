Ateist-SP ittifakı, Ekrem’in Paris harcaması-metro imzası!
Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, son yazısında Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP'nin çeşitli isimlerinin bir araya gelerek Can Atalay için yaptıkları açıklamayı ele aldı. Yazısında, Saadet Partisi'nin geçmişte AK Parti'yi eleştiren duruşuyla şimdiki ittifaklarını karşılaştırarak, bu durumu "yazık" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris'teki harcamalarını ve metro yapımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay istemesini de eleştirdi. Karahasanoğlu, bu harcamalar ve metro projeleri arasında kıyaslama yaparak, İmamoğlu'nun politikalarını sorguladı. Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli sayısı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaşanan tartışmaya da değindi.
Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Saadet Partili Bülent Kaya ile eski AK Partili, şimdi DEVA’lı İdris Şahin, Ahmet Şık ile birlikte, HDP’li isimle ve CHP’li isimle birlikte, Can Atalay için açıklama yapmışlar..
Düşünebiliyor musunuz..
Halktan oy isterken, “AK Parti zinayı serbest bıraktı. Eşcinsellerle yeterince mücadele etmiyor” diyerek oy isteyen Saadet Partili Bülent Kaya.. DEVA Partili İdris Şahin..
Şimdi “eşcinsellere sonuna kadar özgürlük” diyen Ahmet Şık ile kol kola..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
“Eşcinsellerin hakları kısıtlanıyor” diyen DEM’lilerle işbirliği içindeler..
Yazık, binlerce defa yazık!