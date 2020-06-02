Ateist PKK’dan kayıpları önlemek için yeni talimat: Doğaüstü güçlerle donanın

Her seferinde yaptığı açıklamalarla İslam’ın kutsallarına saldıran, dini istismar eden ateist-Marksist terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan, Emniyet, MİT ve TSK’nın operasyonlarına karşı teröristlere, çaresizliğini gözler önüne seren talimatta bulundu.

“Doğaüstü güçlerle donanın”

Karayılan, Türkiye’nin operasyonlarından kurtulmaları için teröristlerin “doğaüstü güçlerle donanmaları" gerektiğini söyledi.

Emniyet, MİT ve TSK’nın yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütü PKK’ya yönelik aralıksız süren operasyonları, örgüt elebaşlarının da kimyasını bozdu. TSK ve MİT’in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı Murat Karayılan, aylar sonra ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti. Karayılan teröristleri önce “işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye’nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de “doğaüstü güçlerle donanmalısın" diyerek verdi. Karayılan’ın bu sözlerinin teröristler arasında dalga konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi.

Teröristleri suçlayıp tehdit etti

Türkiye’nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında “radikal tedbirler" alınması isteyen Karayılan'ın, bu önlemi de “doğaüstü güçlerle donanın" şeklinde belirtmesi örgütte umutsuzluk oluşturduğu öğrenildi. Teröristleri, örgüt TV’sinden suçlayarak tehdit de eden Karayılan'ın “İçerden bilgi sızmasının önlenmesi için sert tedbirler alınacağını" söylediği kaydedildi.