Ateist Mine, Ekrem'i korumak için dansöz gibi kıvırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullular sıkıntı çekerken, balıkçıda sefa sürmesi büyük tepkiyle karşılandı. Mine G. Kırıkkanat ise İmamoğlu'nu savunmak için kırk takla attı.
İstanbul'u yöneten CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk sıkıntı çekerken balıkçıda görülmesi büyük tepki çekti. Bazıları da İmamoğlu'nu korumak için sıraya girdi. Sözde yazar Mine G. Kırıkkanat, Twitter üzerinden İmamoğlu'na destek çıktı.
Sözümün arkasındayım. İBB’nin önce balıkçıya gidip ardından AKOM’a geçmesi, Şebnem Bursalı’nın kötü niyetli ve iftiracı olduğu gerçeğini değiştirmez. Afiyet olsun
@ekrem_imamoglu Önemli gerçek, gereken zamanda AKOM’da işinizin başında olduğunuzdur.