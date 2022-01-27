Ateist Mine çok fena rezil oldu

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tüm İstanbul esaret altındayken rakı – balık keyfi yapması büyük infiale neden oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte CHP yandaşları, İmamoğlu’nun geçtiğimiz aylarda balıkçıya gittiğini ileri sürerek görüşmeyi yalanladı. Ancak İmamoğlu, toplantıyı doğrulayarak kendi partililerinin yalan söylediğini ve kendisinin tüm İstanbul esaret altındayken keyif çattığını itiraf etti.

İmamoğlu’nu savunmaya kalkan isimlerden biri de Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat oldu. Mine Kırıkkanat, İmamoğlu’nun toplantısını yalanladı.

Şimdi de belediyeleri şaşırdı

Kırıkkanat bugün de kendisin rezil etti. Çağlayan Adliyesi’nin önünün kardan temizlenmemesini eleştiren Kırıkkanat, Adliye’nin CHP’li Şişli Belediyesi sınırları içerisinde olduğunu unuttu. Bölgenin temiz olmamasını eleştirmeye kalkan Kırıkkanat, AK Partili Beyoğlu Belediyesi’ni suçladı. Kırıkkanat, "Çağlayan Adliyesi'ne giden insanlar düşüp kafalarını kırsınlar diye özen gösteren AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne şükranlarımı sunarım! 4 gündür kaldırımdaki karı bile temizlemekten acizler..."