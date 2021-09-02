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2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açıldı. Erbaş duasında, “Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım” dedi.

Binanın dua ile açılması laikçileri çıldırttı. Kemalist basın, “Adalet duaya kaldı” manşetleri atarken, CHP yandaşı sözde gazeteci Merdan Yanardağ da, “Bu ortaçağ adetidir” diyerek İslam’a karşı kinini kustu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yanardağ’ın mide bulandıran sözleri de masaya yatırıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik’in, geçtiğimiz günlerde PKK sevici ve İslam düşmanı Merdan Yanardağ’ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Aynı zamanda Karahasanoğlu, Yanardağ’ın CHP’li olduğunu belirterek, Türkiye’yi yönetmeye talip olan bu zihniyetin tehlikesine dikkat çekti.

Karahasanoğlu, “Ateist kafa Türkiye’yi yönetmeye kalkıyor, İYİ Parti de destek veriyor” dedi.

Söz konusu zihniyetin Türkiye’de Müslümanlara özellikle 28 Şubat döneminde zulmettiğini vurgulayan Karahasanoğlu, “Esas ortaçağ kafası bu.” dedi.