Ateist Erk Acarer Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeriatı hedef alanlara tokat gibi cevabına ilk ses ateist Erk Acarer'den geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu.
Erdoğan şeriatı hedef alanlara tokat gibi sözlerle had bildirdi. Son süreçte dini değerlere yönelik saldırılara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şeriat’a düşmanlık esasen İslam’a düşmanlıktır." dedi.
İlk ses ateist Erk Acarer'den çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını hadsiz ifadelerle hedefe koyup Müslümanların sinir uçlarıyla oynayan Erk Acarer, "Sıra şeriat tartışmaya mı geldi? Şeriat da yerin dibine batsın, Türkiye’yi bu hale getirenler de yerin dibine batsın!!" dedi.
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