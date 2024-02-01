  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuklu sultanlarının kemikleri DNA testi ile incelendi… Bilinenin aksine sonuçlar çıktı... Ölüm nedenleri hayrete düşürdü

Hani her şey toz pembeydi! İşte öve öve bitiremedikleri Almanya

Gazze'de temiz su sıkıntısı: Ölüm kalım meselesi!

CHP’nin Bodrum ‘adayı’ krize neden oldu!

Yabancıların vazgeçemediği iller belli oldu! İranlılar bu şehire bayılıyor

Türk futbolu bunu hak etmiyor! Beşiktaş yenilgi serisinde, başkan Gezi mahkemesinde

Arapların Türkiye'den hastane alması gündemdeyken flaş gelişme! Belçikalılar Türk devine ortak oldu

Türkiye’de şimdiye kadar ödenen en yüksek meblağ... Yeni promosyon anlaşması: Çalışanlara 30 bin lira ödenecek

Bu değirmenin suyu nereden? Mansur Yavaş 750 milyonu bakın nereye gömmüş!

Türkiye'nin yeni projesi MAIN tüm dünyayı ayağa kaldıracak! Müthiş gelişmeyi duyurdular...
Gündem Ateist Erk Acarer Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor!
Gündem

Ateist Erk Acarer Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 23:01:00 -
Ateist Erk Acarer Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeriatı hedef alanlara tokat gibi cevabına ilk ses ateist Erk Acarer'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu.

Erdoğan şeriatı hedef alanlara tokat gibi sözlerle had bildirdi. Son süreçte dini değerlere yönelik saldırılara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şeriat’a düşmanlık esasen İslam’a düşmanlıktır." dedi.

İlk ses ateist Erk Acarer'den çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını hadsiz ifadelerle hedefe koyup Müslümanların sinir uçlarıyla oynayan Erk Acarer, "Sıra şeriat tartışmaya mı geldi? Şeriat da yerin dibine batsın, Türkiye’yi bu hale getirenler de yerin dibine batsın!!" dedi.

Cumhuriyet'e şeriat geldi!
Cumhuriyet'e şeriat geldi!

Medya

Cumhuriyet'e şeriat geldi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!" target="_blank">
Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!
Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!

Gündem

Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!

Cemil Kılıç'tan Akşener'e şeriat tepkisi: Atatürk İslam'ı mı kaldırmış oldu?
Cemil Kılıç'tan Akşener'e şeriat tepkisi: Atatürk İslam'ı mı kaldırmış oldu?

Gündem

Cemil Kılıç'tan Akşener'e şeriat tepkisi: Atatürk İslam'ı mı kaldırmış oldu?

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"
CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23