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ATB Sektörel Analiz Toplantısı

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) düzenlediği Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı, ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında Borsa Toplantı Salonu’nda yapıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:31
ATB Sektörel Analiz Toplantısı

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) düzenlediği Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı, ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında Borsa Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, ATB Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, merkez ve ilçelerde zeytin üretici ile zeytinyağı fabrikası işletmecileri katıldı. Zeytin hasadı öncesinde yapılan toplantıda, zeytin ve zeytinyağının maliyetleri, fiyatı, pazarlanması ile zeytinyağındaki markalaşma çalışmaları gündeme geldi. Katılımcılar, zeytin ve zeytinyağı enanterinin çıkarılması, Antalya zeytinyağlarının tanıtımının yapılmasını istedi.



Borsa öncülük ediyor


ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, Antalya Ticaret Borsası’nın kentin tarımsal faaliyetlerinin değer bulması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, üyelerinin her türlü sorununa çözüm için sektörü bir araya getirdiğini kaydetti. Hasat öncesinde zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirten Bülbül, burada gündeme gelen konular ve önerilerin sektörün geleceği için önemli olduğunu vurguladı.



Zeytinyağında Afrin problemi


Toplantıda söz alan Büyükakça Zeytinyağ Fabrikası sahibi Zafer Tan, geçen yıl kuraklık ve Akdeniz sineği nedeniyle zeytin kalitesinin düşük olduğunu belirtirken, bu yıl kalitede sıkıntı olmadığını vurguladı. Afrin’den getirilen zeytinyağının iç piyasada fiyatı düşürdüğünü bildiren Zafer Tan, “Üretici para kazanmazsa bu işi bırakır. Gazipaşa’da zeytin bahçeleri avokado bahçesine dönüşüyor. Çünkü avokado, muz, mango daha az maliyetli ve daha iyi para kazandırıyor” dedi.



YÖREX’ te tanıtalım


Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, 3 yıl arka arkaya zeytinde “var” sezonu yaşandığını bildirdi. Antalya’nın yağ kalitesinde iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Fettahoğlu, ancak zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin bilinmediğine dikkat çekti.Fettahoğlu, “Zeytin ve zeytinyağında gerçek bir rekolte rakamına ulaşamıyoruz. Antalya’da ne kadar zeytin ağacı var bilinmiyor. Çeşitlerini de bilmiyoruz. Ne kadarı sofraya ne kadarı yağa gidiyor onu da bilmiyoruz dolayısıyla zeytinyağının miktarını da bilmiyoruz. Antalya artık Ayvalık’tan fazla yağ üretiyor” diye konuştu.


Fettahoğlu, Antalya’nın zeytinyağı varlığıyla bilinmediğine dikkat çekerken, bu kadar üretimin yoğun olduğu bir kentin zeytinyağı varlığının tanıtılması gerektiğini söyledi. Gıda fuarlarında Antalya zeytinyağının tanıtılmasını öneren Fettahoğlu, Borsa’nın öncülüğünde 23-27 Ekim’de ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te Antalya zeytin ve zeytinyağlarından oluşan bir standın açılması istedi. Fettahoğlu, bunun iyi bir tanıtım platformu olduğunu ifade etti.


Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, zeytin ve zeytinyağı sektörünün ortak hareket etmesi gerektiğini kaydederken, “Zeytinyağı sektörü masasında artık Antalya var. Ya eskisi gibi devam edeceğiz ya da birlikte hareket edip markalaşma yoluna gideceğiz” dedi.


Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, geçen yıl zeytinyağı rekoltesi ve kalitesinde Akdeniz sineği nedeniyle sıkıntı olduğunu anımsatırken, bu yıl verim ve rekoltede sıkıntı olmadığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:31
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