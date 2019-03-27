ATB Başkanı Çandır’dan yerel seçim açıklaması

Antalya Ticaret Borsası(ATB) Başkanı Ali Çandır, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde herkesin sandığa gitmesini isteyerek, "Kent içi ticaretin ve tarımsal ticaretin geliştirildiği, AVM, tabela ve hava kirliğinin en düşük seviyelere ulaştırıldığı, trafik ve çevre sorunlarının sona erdirildiği, refah ve huzurun yükseltildiği bir kent talebimiz dışında, tarım topraklarımızın korunduğu ve tarımsal alt yapımızın güçlendirildiğibir yönetim performansı sergilemelerini bekliyoruz"dedi.

ATB’nin Mart ayı olağan meclis toplantısı, Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATB Başkanı Ali Çandır, 18 Mart 1915 Çanakkale Savaşı’nın 104. yılını saygıyla ve minnetle andıklarını dile getirerek, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısının da insanlık tarihinin utanç listesindeki yerini aldığını belirtti.

2018 yılında ekonominin yüzde 2,6 büyümeyi başardığını aktaran Çandır, " Her ne kadar son çeyrekte yüzde -3 küçülmüş olsak da özellikle ilk iki çeyrekteki yüksek büyümeler, yıl sonunda bu sonucu sağlamıştır. Tarım ise yüzde 1,3 ile genel ekonominin ancak yarısı kadar büyüyebilmiştir. Halbuki son çeyrekte genel ekonominin 6’da l’i kadar küçülen, yani bu dönemde ülke ortalamasından çok daha iyi bir performans göstermiş olan sektörümüz, yıl toplamında ise ülkemizin ancak yarısı kadar büyüyebilmiştir.”diye konuştu.

"Makasın açılması performansı düşürdü"

Çandır, sektör için oldukça zorlu geçen 2016 ve 2017 yıllarının ortalamasının ancak yarısı kadar büyüyen 2018 yılının 2017 yılını arttığını bildirdi.

Tarımdaki bu durumun en önemli nedenlerinden birinin sektörde yaşanan enflasyona bağlı olduğunun altını çizen Ali Çandır, “ Özellikle girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek enflasyon ile tarımsal ürünlerde yaşanan enflasyon arasındaki makasın sektörümüz aleyhine hızla açılması, üretim performansımızı düşürmüştür. Önümüzdeki dönemde bu makasın kapanması ve üretim performansımızın yükselmesi yolunda çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız.”dedi.

"Öneriler"

Çandır, tarımsal performansı arttırmaya yönelik hazırladıkları ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a sunduğu rapor hakkında ise şu bilgileri verdi: “ Tarımsal üretimde kullanılan tüm girdi maliyetleri üzerindeki yüklerin hafifletilmesi amacıyla KDV ve ÖTV gibi tüm vergilerden en az iki üretim sezonu vazgeçilmelidir. Tarımsal girdi alımlarında vade yapısı uzayan ya da bozulan sektörümüze, finansmanı Ziraat Bankası tarafından sağlanan bir alım sistemi geliştirilmelidir. Tarımsal kooperatifler ve birliklerin merkezi yönetimce tasarlanmış performans kriterleriyle değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Tarımsal ürün ticaretinin bir bütün olarak tedarik zinciri modellemesiyle yeniden düzenlenmesi gereklidir. Üreticilerin tedarik ihtiyaçlarını birlikte karşılamalarını ve eşgüdümlü makine-teçhizatkullanımını avantajlı hale getirecek modeller geliştirilmelidir.”

"Destek"

Son yıllarda ilave istihdamı artırmak ve istihdam kayıplarını önlemek amacıyla belirli teşvik ve destekler sağlandığını anımsatan Çandır,“ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce başlatılan “İstihdam Seferberliği” kampanyasına yapılan toplantılarda Antalyaolarak 150 bin kişilik bir ilave istihdam oluşturabileceğimiz ifade edildi. Özellikle yıllık 19 bin TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan ve 30 Nisan’a kadar devam eden ilave istihdam desteği iş dünyamız için önemli bir fırsattır. Bütün üyelerimizi bu kampanyadan yararlanmaya ve seferberliğe destek olmaya davet ediyorum.” dedi.

Huzurlu seçim dileği

31 Mart 2019yerel seçimlerine de değinen Çandır, “ Öncelikle, temel bir vatandaşlık görevi olan oy vermeye herkesin gitmesini temenni ediyorum. büyükşehir belediyesi ve 19 ilçede belediye başkanlığı ile meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı için yarışacak binlerce adaya borsamız adına başarılar diliyoruz. Kentimizde gerilimden uzak, huzurlu ve hayırlıbir seçim olmasını diliyorum.Kent içi ticaretin ve tarımsal ticaretin geliştirildiği, AVM, tabela ve hava kirliğinin en düşük seviyelere ulaştırıldığı, trafik ve çevre sorunlarının sona erdirildiği, refah ve huzurun yükseltildiği bir kent talebimiz dışında, tarım topraklarımızın korunduğu ve tarımsal alt yapımızın güçlendirildiğibir yönetim performansı sergilemelerini bekliyoruz.”açıklamasını yaptı.