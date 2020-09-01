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Ekonomi ATB Başkanı Çandır, büyüme rakamlarını değerlendirdi:
Ekonomi

ATB Başkanı Çandır, büyüme rakamlarını değerlendirdi:

"Zor dönemlerin sektörü olan tarımda, Kovid-19 döneminde yüzde 4 büyüme gerçekleşti. Tarım kurtarıcı oldu. Geçmişte yaşanan küçülme dönemlerinde de tarım sektörü büyüyerek, küçülmeyi frenlemiştir"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:43:34 -
ATB Başkanı Çandır, büyüme rakamlarını değerlendirdi:

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, zor dönemlerin sektörü olan tarımda yüzde 4 büyüme gerçekleşerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin üst seviyede olduğu dönemde kurtarıcı olduğunu bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını değerlendiren Çandır, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk 3 ayında yüzde 4,4 büyüme gösteren ekonominin, ikinci 3 ayda yüzde 9,9 küçüldüğünü dile getirdi.

Çandır, Kovid-19 nedeniyle pandemi önlemlerinin üst seviyede alındığı nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayan ikinci 3 aylık dönemi gösteren gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin tarımın önemini bir kere daha ortaya koyduğuna işaret etti.

- "Tarım kurtarıcı oldu"

Ekonominin yüzde 70'e yakınını oluşturan hizmetler sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 25 küçüldüğünü dile getiren Çandır, ekonomide ağırlığı yüzde 20 civarında olan sanayinin yüzde 16,5 küçüldüğünü bildirdi.

"Zor dönemlerin sektörü olan tarımda, Kovid-19 döneminde yüzde 4 büyüme gerçekleşti. Tarım kurtarıcı oldu. Geçmişte yaşanan küçülme dönemlerinde de tarım sektörü büyüyerek, küçülmeyi frenlemiştir." ifadelerini kullanan Çandır, tarımın yüzde 4'lük büyümeyle daralan ekonominin küçülme oranını tek hanede tuttuğunu kaydetti.

Pandeminin etkili olduğu ikinci 3 aylık dönemde çiftçinin üretimden vazgeçmediğine dikkati çeken Çandır, geçen yılın aynı döneminde tarımın büyümesinin önemini vurguladı.

Çandır, çiftçiye 2020 yılı destekleme ödemelerinin tamamının yapılmasını ve ilave destekler sağlanmasını istedi.

Tarım sektörüne, sıfır reel faizli ve kolay erişilebilir kredi imkanı tanınması gerektiğine işaret eden Çandır, "Sektörün tüm tedarik ihtiyaçları sübvanse edilmelidir. SGK, Bağ-Kur ve vergi gibi kamuya yapılan ödemeler 2021 sonuna kadar ertelenmelidir. Tarımsal ihracatın artırılması için ise havayolu kargo ücretleri ucuzlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.


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