ATB Başkanı Çandır, ani sıcaklık değişiminin meyve üretimine etkisini değerlendirdi:

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ani sıcaklık değişiminin portakal ve zeytinde ürün kaybına neden olduğunu belirterek, "Hava şartları henüz çiçeklenme aşamasında olan ya da meyveye durmuş ağaçları etkiledi." dedi.

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında, odanın mayıs ayı meclis toplantısı online gerçekleştirildi. ATB Başkanı Çandır, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Yaşanan ani yüksek sıcaklık, gece gündüz sıcaklık farkının artması ve fırtınanın ürünlere olumsuz etkisine dikkati çeken Çandır, bazı meyvelerde verim ve kalite kaybı olduğunu dile getirdi.

Portakalda bu sebeplerle yüzde 20 ürün kaybı yaşandığına işaret eden Çandır, "Zeytinde ise yüzde 30 civarında ürün kaybı bekliyoruz. Hava şartları henüz çiçeklenme aşamasında olan ya da meyveye durmuş ağaçları etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın yılın ilk 4 ayında toplam ihracatının yüzde 1,5, tarım ihracatının ise yüzde 12 arttığını vurgulayan Çandır, "Koronavirüs döneminde sebze üretiminde ve ihraç edilen sebzenin nakliyesinde bazı aksaklıklar görülse de sektör genel olarak iyi bir dönem geçirdi. Yaş meyve sebze ihracatımız ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Arı yetiştiriciliğinde problem yaşanmadığının altını çizen Çandır, tıbbi aromatik sektörünün salgın ve sonrasında olumlu etkilendiğini, talebin arttığını bildirdi.