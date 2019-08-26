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Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 88. yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a ayak basışının 88.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:57
Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 88. yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a ayak basışının 88. yıl dönümü törenle kutlandı.


Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 88. yıl dönümü nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi. Çelenk sunma törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, ZBEÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.


Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Alan, “Bugün, Cumhuriyet’imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize teşriflerinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet’in ilanından sonra Zonguldak ve çevresinde bulunan zengin maden ve kömür yatakları nedeniyle ilimiz, ülkemizin maden endüstri başkenti olarak kabul edilmiştir. Zonguldak’ı Türkiye’nin ilk vilayeti olarak ilan etmekle, bize tarihi bir onur kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 ağustos 1931 yılı çarşamba günü Ertuğrul yatıyla ilimize gelmiş ve halkımızın büyük bir coşkusu ile karşılanmıştır. 26 ağustos 1931 Yılı’nda şehrimize teşrif eden gazi Mustafa kemal Atatürk, maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere üzülmez bölgesini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin ardından, havzanın mevcut yapısında büyük değişikliklere yol açan gelişmeler olmuş, ilk işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesi gibi yapılan bir dizi yeniliğin ardından, yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocaklarımız tamamen millileştirilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize verdiği değeri şu söylemi ile de ifade etmiştir: “Zonguldak’ın derin toprakları altındaki maden servet-i ne kadar kıymetli ise, bizim nazarımızda Zonguldak’ta o kadar çok kıymetli bir vilayetimizdir.” Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve maden şehitlerimizi en derin minnet şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.


Törende günün anlam ve önemine değinen şiir okundu. Anma töreni Maden Mühendisleri Lokali’nin bulunduğu alandaki iskelede devam etti.


Vali Erdoğan Bektaş, ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk’ün ayak bastığı iskeleden denize karanfil bıraktı. TCSG 86 Bot Komutanlığı’na bağlı askerler bot ile getirdikleri Türk Bayrağı’nı Vali Bektaş’a teslim etti.


Tören, bayrağı öpen Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler Türk Bayrağı’nı açarak poz vermesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:57
  1. doğa

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