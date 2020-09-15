  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı
Aktüel

Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:54:24 -
Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

TRABZON (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ataman, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir kent inşa etmek çalıştıklarını söyledi.

Trabzon'un dün olduğu gibi bugün de Atatürk'ün yanında ve onun ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda birleşmeyi kendine görev bildiğini ifade eden Ataman, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin ve bu milletin Atatürkçülükten anladığı şey, bu memleketi her gün daha ileriye götürmektedir. İHA'ları, SİHA'ları yapmaktır. Yavuz Sondaj Gemisi ile araştırma yapmaktır. Mavi Vatan'a, Türkiye'ye, Anadolu'ya sahip çıkmaktır. Bu duygularla Atatürk ve silah arkadaşları ile yüce Türk milletinin necip büyüklerini rahmetle anıyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’
Dünya

15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikalılar için ‘’bu Rus füzesini püskürtme..
CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı
Gündem

CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı

Aydın'nın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın, suç duyurusunda bulundu. Kadın, İ..
Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü
Gündem

Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman Die Welt gazetesine konu oldu. Gazetede yayımlanan yazıda Erdoğan'ın siy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı