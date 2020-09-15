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Aktüel Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı
Aktüel

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:48:33 -
Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı

SİNOP (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İskele Meydanı'ndaki törende, Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle denizden kıyıya getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Erol Karaömeroğlu'na teslim edildi.

Aldığı bayrağı üç kez öpen Karaömeroğlu öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Karaömeroğlu ve beraberindeki heyet kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar selamlandı.

Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Karaömeroğlu'nun Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalaması ile son buldu.

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