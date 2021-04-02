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Gündem 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı
Gündem

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e hakaret etmezler" diyerek savunmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:33:00 -
'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

M. Kemal istismarı yapmasıyla bilinen ve Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil'in, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifadesi alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen Yılmaz Özdil, İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Serdar Ö. isimli bir vatandaş, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Aralık 2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınmasına karar verilen Özdil, avukatı ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek talimatla ifade verdi. Özdil ifadesinde, "Atatürkçüler Atatürk’e hakaret etmezler" derken, avukatı İsmail Yılmaz, "Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" iddiasında bulundu.

Özdil, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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Yorumlar

barış pınarı

Hee doğru atatürk ü kullanıp milleti soyup soğana çevirirler.. Bazı slaaklarda bu sallamayı ata sever sana... Para sever demezler bunlarkendine... Atatürkü kullanıp milletin türkiyemin anasını ağlatır bunlar.....
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