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Gündem Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma
Gündem

Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma

Mustafa Kemal'in hayatını karaladığı kitabını 2 bin 500 liradan satarak cebini dolduran Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, hakkında 'Atatürk'e hakaret suçundan' soruşturma açıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:27:00 -
Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma

Toplumda zaman zaman tartışılan 'Atatürk'ü Koruma Kanunu' iddiaya göre bu kez de Kemalist geçinen Yılmaz Özil'i vurdu.

Soruşturmaya sebep olan ifadelerini söylemedi

Sözcü Yazarı Özdil, Fatih Portakal'ın yayınında "Atatürk'e hakaret ettiğim gerekçesi ile hakkımda soruşturma açıldı" açıldı iddiasında bulundu. Özdil, Mustafa Kemal'e yönelik hangi sözü sebebi ile soruşturmaya maruz kaldığını ise gizli tuttu.

Hedef gösteriliyormuş!

Önceki hafta sonunda Türkiye genelinde Cuma Namazı'ndan sonra yapılan Yağmur Duası ile aklınca alay eden Özdil, "Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet galiba duanın ayarını kaçırdı." ifadelerini kullanmış ve kahkaha atmıştı. Bu çirkin hareketi sebebi ile sert tepkiler alan Özdil bir de 'sözlerinin çarpıtılarak hedef gösterildiğini' iddia etti.

"Yobaz bir akademisyen diyanet'e çağrıda bulunarak, cesedimin camiye sokulmamasını, cenaze namazımın kılınmamasını istedi. Asılsız iftirayı atıyorlar sonra ‘git kendini savun' diyorlar. Toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu tür suni saldırılar ve suni gündemlerle, Türkiye'nin gerçek sorunu olan yolsuzluk, yoksulluk ve corona gündemini unutturmayacağız."

Kemalistlik kılıfıyla cebini doldurmuştu

Kemalistlik kılıfına bürünen Özdil, karaladığı Mustafa Kemal kitabının tanesini 2 bin 500 liradan satarak cebini doldurmuştu.

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