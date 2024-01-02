Atatürk'ü böyle kullanıyorlar! Esenyurt Belediyesi'nde skandal olay

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı öncesi Suudi yönetiminin aldığı kararla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüş iki takım Türkiye'ye geri dönmüştü.

Suudi Arabistan'da yaşanan krizi fırsat bilen CHP, yerel seçim öncesi "Atatürk" siyasetini tekrar devreye soktu. Süper kupa maçını siyasi malzeme haline getiren CHP Eş Genel Başkanı Özgür Özel, kutuplaştırma siyasetini körükleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Riyad'da yaşananlarla birlikte her dönem milli duyguları ve Atatürk'ü malzeme yaparak siyasi rant devşirme kalkan CHP'nin ikiyüzlülüğü Esenyurt Belediye'sindeki skandal olayla bir kez daha ortaya çıktı.

Esenyurt Belediyesi'nde 1 hafta arayla iki farklı etkinlik gerçekleştirildi. Sarıkamış etkinliğinin düzenlendiği aynı salonda daha sonra terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin ilçe kongresi yapıldı.

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İki programa da Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt katıldı. Bozkurt, programlardan çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlardaki ayrıntıyı fark eden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, skandal olaya sert tepki gösterdi.

Uygun, "CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kültür merkezinde 1 hafta arayla çekilmiş iki fotoğraf. Birinde Atatürk fotoğrafı yer alırken diğerinde yok. Çünkü DEM Partililer (HDP), program öncesi Atatürk fotoğraflarını kaldırdı. CHP'li yönetim ise bu duruma tepkisiz kaldı. Süper Kupa maçı üzerinden Atatürk duyarı kasanların, DEM Partililerin Atatürk fotoğraflarını indirmesine sessiz kalması tam bir iki yüzlülük. Menfaatlerine ters düştü mü Atatürk bile umurlarında değil. Ha Disney kafası ha CHP kafası. İkisi de tatlı su solcuları" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Star Gazetesi