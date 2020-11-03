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Aktüel Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya pedal çeviren bisikletliler Çorum'u geçti
Aktüel

Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya pedal çeviren bisikletliler Çorum'u geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:37:14 -
Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya pedal çeviren bisikletliler Çorum'u geçti

ÇORUM (AA) - Atatürk'e saygı için Samsun'dan, "İlkadım'dan Son Yolculuğa" sloganıyla yola çıkan iki bisikletli, Çorum'u geçti.

Furkan Kumkaya ve Adem Bekdemir, Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Kurtuluş İskelesi'nden, 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmak üzere, 29 Ekim'de "Ata'ya saygı sürüşü" başlattı.

Yaklaşık 500 kilometre pedal çevirecek bisikletliler, yolculuğun 4'üncü gününde Çorum'a ulaştı. Gece Çorum'da konaklayan Kumkaya ve Furkan, sosyal medya üzerinden haberleştikleri bisiklet kullanıcıları tarafından sabah erken saatlerde Kadeş Barış Meydanı'ndan Ankara'ya uğurlandı.

Kumkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet yolculuğuyla Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesine dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yolculuk sırasında özel anlara tanıklık ettiklerini belirten Kumkaya, "Bisikletlerimize Türk bayrağı taktık. Yolda görenler bize kornalarıyla destek veriyor, durdurup ne yaptığımızı soruyorlar. Bunlar bizi çok duygulandırıyor. Bizim kim olduğumuzu, ne yaptığımızı hiç bilmeden sadece bayrağımızın hatırına bize destek oluyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor, duygulandırıyor." dedi.

Soğuk hava ve güzergahtaki yokuşların yolculuğu zorlaştırdığını dile getiren Kumkaya, "Ancak kurtuluş mücadelesinde daha nice zorlukların yaşandığını düşünerek kendimizi motive ediyoruz. Kolay kazanmış olsaydık bu kadar kıymetli olmazdı. Bizim için de bu yolculuğun eziyeti, aynı zamanda kutsal yanı." ifadelerini kullandı.

Kumkaya, ülkenin İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem ve can kayıplarından ötürü üzüntülü günler geçirdiğini, bisiklet yolculuğunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak insanlara moral vermeye çalıştıklarını da aktardı.

Bekdemir ise yolculuk esnasında insanların kendilerine gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını ifade etti.

Başkent yakınlarında 9 Kasım akşamı olmayı planladıklarını söyleyen Bekdemir, Ankara'daki bisiklet ve motosiklet sürücülerini 10 Kasım sabahı, kent girişinde buluşup Anıtkabir'e kadar birlikte gitmeye davet etti.

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