"Atatürkçülükten uzak" dedi, CHP'nin oy oranını açıkladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni ittifak söylentileri, 50+1 tartışmaları, erken seçim iddiaları, Diyarbakır annelerinin nöbeti ve Meclis’te görüşmeleri başlayan yargı paketlerini değerlendirdi. Turan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ittifakları zorladığını savunarak, "Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde ifade ettiğimiz, aslında temel olarak başkanlık sistemi ruhunu yansıtan sistem hayata geçti. Bu sistemin esasında ve temelinde milletin güçlü olmasını sağlayan, vesayetçi, devletçi tüm yapılarla kavga etmeyi hedefleyen, milletin iktidarını hakim kılmaya çalışan bir anlamı var bu yeni sistemin. Bu da dolayısıyla '50+1' mantığıyla, yani toplumun büyük çoğunluğunun olurunu alması mantığıyla, ittifakları zorunlu kılan, besleyen, tavsiye eden bir sistem aslında" dedi.

50+1 açıklaması

Turan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde '50+1' oy oranının değişmesi tartışmalarıyla ilgili, "4 yıl önümüzde seçimsiz bir dönem var. Bu dönem içerisinde, gündemin hangi konularda tartışması ve aynı zamanda hizmete bağlı bir süreci öngörecek. Gereksiz gündemlerle toplumu yormanın hiç kimseye faydası olmayacağı kanaatindeyim. 50+1, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel esası aslında. Biz hep 'milletin dediği olsun' dedik. 50+1, bu sistemde milletin tartışmasız iktidarının bir göstergesi. Bunun için formüllerin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bunu şahsi görüşü olarak söyleyen insanlar tabii ki bunu tartışsınlar, akademik olarak, siyasi olarak baksınlar. Ama biz 50+1 öngören metodumuzu zaten yasa faaliyeti olarak Meclis’e getirmişiz. Ardından referandumda halkımıza onaylatmışız. Bizim gündemimizde 50+1 yok" dedi.

CHP’nin oy oranı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin 'erken seçim' iddialarını samimi bulmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"2002 yılından beri tüm seçimlere baktığımızda ortalama olarak; CHP’nin aldığı oy yüzde 20-24 oy arası, yüzde 25 değil. CHP'nin alacağı oy budur. CHP, bu anlayış ile bu vizyonla ne artı bir, ne eksi bir olur. Dükkanı kapatın, genel başkanı dışarıda bırakın tekrar CHP seçime girsin, alacağı oy yine yüzde 25'tir. Çünkü CHP’nin öyle ebedi bir hatırası var, öyle bir hatırası var ki, siyasal bir geçmişi var, köklü bir parti. Onun adı ve hatırasından kaynaklı oy imkanı var. Ama şu anki yönetimin Atatürkçülükten çok uzak, milliyetçilikten, ulusalcılıktan uzak olan ve şu an sadece HDP’nin kötü bir taklidi gibi davranan CHP’nin, yeni dönemde oy oranını artırma imkanı yok. O yüzden ben, CHP’nin erken seçim iddialarını samimi bulmuyorum. CHP’nin erken seçim iddiası sadece 'AK Parti’yi sıkıştırır mıyız, iktidarı yorar mıyız?' yaklaşımından başka bir şey değil. Eğer bugün olmaz ya; diyelim ki AK Parti 'hadi seçime gidiyoruz' desin, ilk 'hayır' diyen parti CHP olacaktır. CHP, oyunu mu artırdı, milletvekili sayısını mı artırdı?"