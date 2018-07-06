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Atatürkçüler resmen tecavüzcüleri savundu! Skandal idam yorumu

Atatürkçü Düşünce Derneği, idam cezasına karşı çıktı. Dernek yaptığı açıklamada, tecavüzcü sapıklara karşı toplumun büyük bir bölümünün istediği idam cezasını akıl ve bilim dışı olarak niteledi.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:52
Atatürkçüler resmen tecavüzcüleri savundu! Skandal idam yorumu

Son günlerde artan çocuklara yönelik kaçırma ve cinsel istismar vakalarıyla ilgili Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) skandal bir açıklama geldi. Olayların ardından yükselen idam çağrılarına değinen ADD, idam cezasını akıl ve bilim dışı olarak niteleyerek, “(…) Sayıları her gün artan bu canileri, çıkartılacak ağır hükümler içeren yasalarla durduramazsınız. Onları, devletin sevgiyle açtığı kucağında, akıl ve bilimle eğitir yetiştirirseniz, ‘insan’ yaparsanız, bu sorunları da yaşamazsınız.” ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Tansel Çölaşan imzalı açıklama şu şekilde:

“’Katilleri Hadım mı edelim? İdam mı edelim?Tartışması içinde boğulanlara söyleyecek sözümüz var:

‘Atatürkçü Düşünce’ şehirleri betonla değil, çağdaş, aydınlık güler yüzlü çocuklarla, gençlerle doldurmayı görev bilir.

Yaşananlar çağdaş toplumu, Ortaçağ’a dönüştürmek isteyen zihniyetin, topluma dayattığı ayrıştırıcı, ilkel düşüncelerin ürünüdür.

Küçük bir çocuğa, hatta eşeğe, kediye, köpeğe tecavüz edecek kadar insanlıkla bağı kalmamış, sayıları her gün artan bu canileri, çıkartılacak ağır hükümler içeren yasalarla durduramazsınız.

Onları, devletin sevgiyle açtığı kucağında, akıl ve bilimle eğitir yetiştirirseniz, ‘insan’ yaparsanız, bu sorunları da yaşamazsınız.

Sorun: Cumhuriyetin tüm çağdaş, demokratik ilke ve değerlerinden uzaklaşıp, devleti ve toplumu Ortaçağ’a sürükleyenlerin kendi siyasi hırs ve çıkarlarından kaynaklanmaktadır.

Çözümü de; önce ‘devlet aklının’ aydınlığı görmesi, demokrasiyi içselleştirmesi, Cumhuriyetin bilinçli bir şekilde unutturulmaya çalışılan çağdaş, aydınlık değerlerini, kazanımlarını önceden olduğu gibi, yeniden ve acilen hayata geçirip, ülkemizi, ‘birlikte, kardeşçe, mutlu yaşayan insanlar ülkesi’ haline getirmektedir.

Yaşadıklarımızdan dersler çıkartamazsak daha çok yavrumuzun çığlığını duymaya devam edeceğiz.”

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:52
  1. Atatürkçü Düşünce Derneği
  2. ADD
  3. idam
  4. hadım

YORUM YAZ

  • ÜmmetÜmmet1 sa önce
    S. AEe onlar tecavüze değil islama karşılar. Çocukları zaten gönüllü aşklar yumağında çekirdekten eğitimlerini alıyorlar. Tecavüz onlar için korkulacak şey değil, hırsızlık, adam öldürme, işkence, kast sistemi, onlar için sadece ve sadece islam korkulacak şeydir. İslam olmasında keske batının kucağından inmeyelim. NamusuMuz ırzımız olmasın, onların o... Su olalım, üretmeyelim, kendi fikrimiz olmasın, ama tırnak içinde çağdaş olalım, çağdaş köle olalım. Allah bunları yok etsin, devlet üzerindeki en büyük kambur, çıbanbaşı bunlardır, bunlar herşeye takozdur.
  • ozanozan1 sa önce
    Burada savunma goremedim insan gibi yetistirirsek toplumu boyle sapkinlar cikmaz demisler katiliyorum ataturk dusmansiiniz diye dogruyu yanlis gostermeyin
  • cccccc1 sa önce
    Kemalist demek akılla ilişkiyi kesmiş insan demektir.
  • ahmet ceylanahmet ceylan1 sa önce
    sayın çül aşan bu güne kadar kaç kişi yetiştirdi ve topluma kazandırdı bunlar değilmi bu tecavüz yasalarınıçıkartanlar
  • ŞerefKazanŞerefKazan1 sa önce
    Neden karşı çıkmasınkı tecavüzcülerin hemen hemen tamamına sorun Atatürlçü ve laikler.Haliyle taraftarlarını korumak zorunda hissediyor kendini
  • emin abdulhamidemin abdulhamid1 sa önce
    Bu kof kafaya kalsaydık; insanlarımız hala sırf şapka takmadığı için idam ediliyor olurdu, başörtüsü hala yasaktı, reis Erdoğandan muhtar bile olamazdı, "asılacak adam"dı! Tecavüzcü katillerin idamına karşı çıkıyorlar zira sayıları azalabilir zira mevcut durumdan hiç de muzdarip değiller. BUNLAR NEYE KARŞI ÇIKIYORSA O İŞTE HAYIR OLDUĞU İÇİNDİR.
  • dursundursun1 sa önce
    bu hangi akıl ve bilim. dün kara dediğine bugün ak, dün doğru dediğine bugün yanlış diyen akıl ve bilimmi? sizin aklınız çarığı aşıyormu yukarı. hele bilim demeniz kilim demenizden farklımı ?önce beyninizi yanınıza alın kiraya vermeyin .yeter.siz köşenizde otlanadurun .
  • SAFA KUZUGÜDENSAFA KUZUGÜDEN1 sa önce
    Tansel hanıma ... edecek bir adamyok mu?...
  • abdullahabdullah1 sa önce
    Peki atatürke el pençe divan durup selam vermek bilimin neresinde ? her şey bilimle çözülemez. Ayrıca atatürkü din düşmanlığına maşa olarak kullanıyorlar. gidin bakın bakayım bir tane başörtülüye burs falan veriyorlar mı ? bunlar külliyen din düşmanı.inanın olayın atatürk ve idamla alakası yok. içlerindeki din ve dindar nefretine her fırsatta atatürkçülük adı altında savaş açıyorlar. ya siz kimsiniz ? bu ülke sizin malınız mı ?
  • mehmet soylumehmet soylu51 dk önce
    abd lilerin bilim ve mantıkla ne işleri olur? bunlar muhafazakar, statikocu, istemezükçü, yaptırmamakçü, yıktırmatikçü tiplerdir. eğer çok isterlerse sapıklara evlerini açabilirler
  • Yusuf canYusuf can44 dk önce
    Bu gezi zekalılar cezaevinde bulunan tecavüz izle vede cinsel istismar suçunu işleyenleri e de bakmaları vede eğitmenleri karşılığı teslim edelim,siz kimsiniz ulan gevsekler idam cezası hem onlara hemde vatan hainlerini uygulanmalı ABD ye sesi i cijartamiyan kabuklar burada havlamason
  • MİSAFİRMİSAFİR1 sa önce
    kimse kimseyi savunmuyordur.SADECE BU İDAMI KÖTÜYE KULLANACAĞINIZDAN DOLAYI İTİRAZ EDİYORLARDIR
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    DÜŞÜNCENİZ BATSIN AŞŞAĞILIK MAHLUKLAR SİZ BÖYLE DÜŞÜNENLER İNSAN OLAMAZSINIZ.SİZDE ZATEN ÇOCUK SEVGİSİ YOK ÇÜNKÜ SİZİN GİBİLER ÇOCUK YAPMAZKEDİ KÖPEK BESLER İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPARTÜRKİYEDEVLETİNE SÖVERFRANSA'YI ÖVER HERŞEYE KARŞI ÇIKARSINIZ.BUNLAR BÖYLE CİNS İNSANLAR CİNSİNİ SEVDİKLERİM
  • ihsihs1 sa önce
    Kendileri akıl ve bilimle eğitilerek çok insan! olmuşlar ya!!!
  • kayıkayı1 sa önce
    devlet adamlarını haksız yere idam edersiniz.tecavüzcülere gelince??? size yakışanda budur.siz özde değil sözde atatürkcüsünüz.
  • yusufyusuf1 sa önce
    Atatürk ismini kullanıp herturlu saçmalıgı yapmanız sizi modern çağdaş kılıyorsa zavallılar topluluğusunuz.Neyi savunduğunuz nasıl bir karektere sahip oldugunuzu gösterir
  • Aslı T.Aslı T.1 sa önce
    Üyeliğimi ve sizin bildirimlerinizi istemiyorum Nasıl Olucak?
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