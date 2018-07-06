Atatürkçüler resmen tecavüzcüleri savundu! Skandal idam yorumu

Son günlerde artan çocuklara yönelik kaçırma ve cinsel istismar vakalarıyla ilgili Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) skandal bir açıklama geldi. Olayların ardından yükselen idam çağrılarına değinen ADD, idam cezasını akıl ve bilim dışı olarak niteleyerek, “(…) Sayıları her gün artan bu canileri, çıkartılacak ağır hükümler içeren yasalarla durduramazsınız. Onları, devletin sevgiyle açtığı kucağında, akıl ve bilimle eğitir yetiştirirseniz, ‘insan’ yaparsanız, bu sorunları da yaşamazsınız.” ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Tansel Çölaşan imzalı açıklama şu şekilde:

“’Katilleri Hadım mı edelim? İdam mı edelim?’ Tartışması içinde boğulanlara söyleyecek sözümüz var:

‘Atatürkçü Düşünce’ şehirleri betonla değil, çağdaş, aydınlık güler yüzlü çocuklarla, gençlerle doldurmayı görev bilir.

Yaşananlar çağdaş toplumu, Ortaçağ’a dönüştürmek isteyen zihniyetin, topluma dayattığı ayrıştırıcı, ilkel düşüncelerin ürünüdür.

Küçük bir çocuğa, hatta eşeğe, kediye, köpeğe tecavüz edecek kadar insanlıkla bağı kalmamış, sayıları her gün artan bu canileri, çıkartılacak ağır hükümler içeren yasalarla durduramazsınız.

Onları, devletin sevgiyle açtığı kucağında, akıl ve bilimle eğitir yetiştirirseniz, ‘insan’ yaparsanız, bu sorunları da yaşamazsınız.

Sorun: Cumhuriyetin tüm çağdaş, demokratik ilke ve değerlerinden uzaklaşıp, devleti ve toplumu Ortaçağ’a sürükleyenlerin kendi siyasi hırs ve çıkarlarından kaynaklanmaktadır.

Çözümü de; önce ‘devlet aklının’ aydınlığı görmesi, demokrasiyi içselleştirmesi, Cumhuriyetin bilinçli bir şekilde unutturulmaya çalışılan çağdaş, aydınlık değerlerini, kazanımlarını önceden olduğu gibi, yeniden ve acilen hayata geçirip, ülkemizi, ‘birlikte, kardeşçe, mutlu yaşayan insanlar ülkesi’ haline getirmektedir.

Yaşadıklarımızdan dersler çıkartamazsak daha çok yavrumuzun çığlığını duymaya devam edeceğiz.”