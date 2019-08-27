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Atatürk Üniversitesi’nden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun katılım

Malazgirt Zaferinin 948.

27 Ağustos 2019 Salı 12:41
Atatürk Üniversitesi’nden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun katılım

Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı.


Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyona Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile çok sayıda akademisyen, üniversite personeli ve öğrenci katıldı.


Kutlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun en doğusunda Malazgirt’te açtıkları bu coğrafyanın kapılarını, 3-4 yıl sonra en batıda İznik’te yeni bir devlet kurarak, ebediyen mühürlediklerini anlatarak, "İznik’in hemen dibindeki Söğüt’te diktiğimiz Osmanlı’nın çınarının dallarını, Batı’da Adriyatik kıyılarından Viyana önlerine, Akdeniz’de Cebelitarık Boğazı’na, güneyde Afrika’nın içlerine kadar uzattık." ifadesini kullandı.


Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak, çıtayı daha da yukarı taşıdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık yarım asır sonra bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak, çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır. Zaferlerimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu vizyonu hayata geçirme irademizi de o kadar diri tutarız. Hep söylediğim gibi, bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin, zihinlerin fethidir" şeklinde konuştu.


“Malazgirt, Hak İle Batılın Çarpışmasına Sahne Olmuştur”


Malazgirt Zaferi’nin 948. yılını kutlamaktan dolayı oldukça gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Türk Milleti; bin yıllık kaderi olan bu topraklarda, Sultan Alparslan önderliğinde 26 Ağustos 1071’de büyük bir destan yazmıştır. Türklerin Anadolu’ya açılan zaferinin şanlı mührü olan Malazgirt Muharebesi, yankıları bugün hâlâ devam eden haç ile hilalin çatışmasına, hak ile batılın çarpışmasına sahne olmuştur” dedi.


Şanlı Türk tarihinin en kutlu zaferlerinden birine ev sahipliği yapan Malazgirt’e gelerek, Anadolu’da asırlar boyu sürecek medeniyetin ve hoşgörünün tohumlarını atan Sultan Alp Arslan ve şanlı ecdadımızı yad ettiklerini aktaran Rektör Çomaklı şunları aktardı: “Nitekim bu zaferden yalnızca dört yıl sonra Türkler, Marmara kıyılarına kadar ulaşmış ve o günden bugüne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ve ispat etmiştir.


Bu vesileyle; Malazgirt’le beraber Anadolu’nun kapılarını Türk milletine ardına kadar açan Sultan Alparslan ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bu toprakları bizlere vatan yurdu yapan ve bugüne kadar; kanlarıyla destan, inanmışlıklarıyla tarih yazan tüm şehitlerimize, elleri öpülesi ecdadımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümünü kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:41
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