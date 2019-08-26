Atatürk Üniversitesi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi ile Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezini konuklarına tanıttı.

Vali Okay Memiş ile Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir’e Spor Merkezi ile Sporcu Performans Ölçüm Merkezini gezdiren Rektör Çomaklı, tesis hakkında bilgi verdi.

Rektör Çomaklı, tesisin Yeni Nesil Spor Merkezi olarak da adlandırıldığını belirterek gelişmiş son teknolojik aletlerle donatıldığını söyledi. Spor Merkezinde, Fitness Salonu, Yüzme Havuzu, SPA Alanı, Türk Hamamı, Sauna, Buhar Banyosu ve Tuz Odasının bulunduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, tesisin temelde eğitim amaçlı olsa da Performans Laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak altyapıya sahip olduğuna vurgu yaparak “Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile spor yapmak isteyen herkesin zevkle aktivitelerde bulunacağı, eğitmen kadromuz ile her anlamda desteğin sağlandığı spor merkezimize Erzurum halkını davet ediyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı M. Emin Öz’ün de katılımıyla kampüs içerisindeki Erzurum Evi’nde konuklarına, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan birimleri ve üniversitenin projelerini tanıttı.

Geçekleştirilen toplantıda konuşan Prof. Dr. Çomaklı, 2016 yılından itibaren Atatürk Üniversitesinin büyük bir değişim sürecine girdiğini belirterek bu değişimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni YÖK Vizyonunun merkez alındığını söyledi.

Rektör Çomaklı, “Yeni Nesil Üniversite Tasarımında, mevcut düzenin disipline edilmesi ve planlamaların sisteme geçirilmesi konularını öncelikli ele aldık. Planlamanın tarafımızdan yapıldığı projede süreç ve metot konularında danışmanlık aldık. Bu danışmanlık sayesinde hem işleyiş hızlandı hem de sağlıklı bir yol izledik.Atatürk Üniversitesi, yürüttüğü eğitim ve araştırma faaliyetlerini toplumsal faydaya dönüştürmek istemektedir. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkıyı harmanlamak isteyen üniversitemiz, toplumun her kesimine hitap edecek bir yapıya sahip olacak.Bu amaçla, farklı konularda toplam 17 Arama Konferansı gerçekleştiren üniversitemiz, dönüşüm için öncelikli alanları belirledi. Yine dönüşüm için gerekli olan birimleri kuran üniversitemiz, bu birimleri yapılandırıp, uygulama adımlarını ve takvimlendirme çalışmasını tamamladı. Arama konferansından çıkan düşünce ve ortak fikirlerle üniversitemizin modern çağa uyum sağlamasını hızlandıracak yeni birimler kurduk. Artık Atatürk Üniversitesi, topluma daha faydalı ve ülkemizin kalkınma hamlesine tüm gücüyle destek sağlayan kurumların başında yer alacak” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı’nın konuşmasının ardından Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yapısal dönüşümü, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin anlattı. Gerçekleştirdiği sunumla birlikte Yeni Nesil Üniversite Vizyonu hakkında konukları bilgilendiren Keskin, yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Toplantıda, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM), Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM), Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAYTAM), Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi,Dijital Dönüşüm Ofisi, Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi,Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Veri Yönetim Ofisi ve Lisans ve Önlisans Koordinasyon Birimi yöneticileri, birimlerini ve çalışmalarını aktardı.

Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri de konuklara, Üniversite tarafından yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda Rektör Çomaklı konuklarına programa gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek Atatürk Üniversitesinin Erzurum’a yönelik gerçekleştirilecek projelerin daima içerisinde bulunacağını ifade etti.