Atatürk Üniversitesi Boks takımı şampiyonaya katılıyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Boks Takımı, kendi rekorunu egale etmek için şampiyonaya katılıyor.

6 -12 Mayıs tarihleri arasında Muğla’da düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Türkiye Boks Şampiyonası’na katılmaya hazırlanan ve 9. Türkiye şampiyonluğunu kazanmayı amaçlayan Atatürk Üniversitesi Boks Takımı, kendi rekorunu kırmak için şampiyonaya gidiyor.

2008-2018 yılları arasında, sekiz Türkiye şampiyonluğu, iki Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü alan Üniversite Boks Takımı’nın Hocası Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, şampiyonaya hazırlanmalarında büyük destek olan Atatürk Üniversitesi yönetimi nezdinde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yöneticilerine, çalışanlarına teşekkür mesajı yayınladı.

‘Sen İstersen o bir hayal değildir’ sloganıyla sporcularına destek veren Yazıcı, “İnanç ve ideal abidesi sporcularımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.