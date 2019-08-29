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Atatürk Üniversitesi 2019 1. Dönem TÜBİTAK-1001 Programı üniversite sıralamasında 6. Oldu

2019 yılı 1.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
Atatürk Üniversitesi 2019 1. Dönem TÜBİTAK-1001 Programı üniversite sıralamasında 6. Oldu

2019 yılı 1. Dönem TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı sonuçları açıklandı. Bu kapsamda; Atatürk Üniversitesi, kabul edilen proje sayısı itibarıyla 2019 1. Dönem TÜBİTAK-1001 üniversite sıralamalarında 6. sırada yer alma başarısı gösterdi.


Türkiye’nin farklı üniversitelerinden araştırmacılar tarafından sunulan 2.226 proje önerisinden 1.861’i bilimsel değerlendirmeye alındı. Söz konusu proje önerilerinden 271 proje desteklenme hakkı elde etti. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi destekleriyle hazırlanan 8 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.


Projeleri kabul edilen öğretim üyeleri; Prof. Dr. Abdullah Menzek, Prof. Dr. Zühal Güvenalp, Prof. Dr. Yasin Bayır, Prof. Dr. Sevgi Yılmaz, Prof. Dr. Üstün Şahin Doç. Dr. İsmail Solmuş ve Dr. Öğr. Üyesi Lokman Cerrah ile Dr. Öğr. Üyesi ZeynepGül’ü tebrik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin Atatürk Üniversitesine ivme kazandırdığını söyledi.


“Araştırma Odaklı Üniversite Olma Hedefiyle Çalışmalarımızı Yürütüyoruz”


Rektör Çomaklı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 1001 programı 2019 yılı 1. dönem sonuçları açıklandı ve üniversitemizden 8 araştırmacımız bu programlar kapsamında destek almaya hak kazandı. Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.


Bu kapsamda Ar-Ge yeteneği yükseköğretim üyelerimizin sayısını artırıcı teşvikler ve öğretim üyelerimizi destekleyici politikalar geliştirerek kendilerine çok daha fazla imkân sağlamaya çalışıyoruz. Elde edilen başarılarda Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimizin katkısı büyük. Göreve geldikten hemen sonra tanzim ettiğimiz ilk birimlerden olan Proje Ofisimiz, akademisyenlerimiz arasında araştırma ve geliştirme projeleri kültürünü yaygınlaştırarak üniversitemizi proje başarı endekslerinde üst sıralara taşıyor. Bu vesileyle, çalışmalarıyla üniversitemizi ve ülkemizi bilimsel olarak daha da ileri seviyeye çıkaran tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
  1. bilim
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