Atatürk Üniversitesi 2. üniversite kayıtları
ATA AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri 2021 | İkinci bir üniversiteyi okumak isteyenler, sınavsız olarak hangi okullara girebileceklerini merak ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi, adaylara sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Peki, ATA AÖF 2.üniversite başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?
Lisans ve önlisans mezunu pek çok kişi, ikinci bir üniversite bitirmenin hayalini kuruyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi sınavsız olarak ikinci üniversiteye kayıt imkanı sağlıyor. Peki, sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden yapılıyor?
Atatürk Üniversitesi 2. üniversite kayıtları
Eğitim hayatlarına ATA AÖF’de devam etmek adaylar, sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran 2021'de başladı. Ön başvurular 3 Ekim 2021'de sona erecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?
ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları belirtilen tarihler arasında online olarak yapılıyor. Kayıt sayfasına girip istenilen adımları tamamladıktan sonra istenilen ücreti ödeyerek öğrenciliğinizi aktif etmiş olacaksınız.
31.08.2021-03.10.2021 tarihleri arasında TC kimlik numaranız ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla güz dönemi yarıyılı materyal ücretini yatırmanız gerekmektedir. Ardından fakülte tarafından kesin kaydınızın yapılacaktır.
ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri neler?
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Koruma Güvenlik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler