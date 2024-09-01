Atatürk söylemleri ile yapılan darbeler… 28 Şubat söylemleri teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu?

Geçtiğimiz gün Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde onlarca teğmenin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları anlar gündem oldu.

Alabarda, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Laik, demokratik, hukuk devletini korumak gibi 28 Şubat söylemlerini andıran bu söylemler teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu? Adam başına gelmiş 6 tane darbede Atatürk söylemleri üzerinden darbelerin yapıldığını biliyor. Var mı itirazınız? Yok.Teğmenler üzerinden şunu söyleyecektir onlar; ‘Teğmenlerin Mustafa Kemalin askeriyiz demesi sizi niye rahatsız etti, teğmenlerin atatürkçü olması seni niye rahatsız etti?’ diyecek ve sureti haktan gözükmeye çalışacak. Semih Terzi’yi kim general yaptı, merdivende dizili generallerin, generalliğe terfi süreçlerinin altında kimin imzası vardı?’ diyorlar değil mi? evet diyorlar. Geldi Semih Terzi Kurmay Albay. Tuğgeneral olmasını için 13 tane general elini kaldırdı. Genelkurmay başkanı elini kaldırdığında elini kaldırmayacak babayiğit var mı? Yok! Bu şura falan değil, bu istişare değil. Bu dikte etmektir.”