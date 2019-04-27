Atatürk resmini 300 bin vidayla oluşturuyor

Niğde’de Arnavut sanatçı 11. kez Guinness Rekorlar kitabına girebilmek için 300 bin vida ile Atatürk resmi yapıyor.

Uluslararası NİĞBOR Sanat günleri, yurt içi ve yurt dışından 30 sanatçının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Arnavut sanatçı Saımır Stratı, 11. Guinness Rekorlarını kırmak amacıyla 300 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen Atatürk ve Türkiye haritası çalışması yapıyor. Resim, heykel, fotoğraf, mozaik, cam ve müzik gibi birçok eser sanatgünleri kapsamında Niğde’nin Bor İlçesinde tarihi Rum Kilisesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Niğde’ye kültürel, sanatsal ve turistik açıdan büyük bir katkı sağlamasının yanı sıra çeşitli ülkelerden bir araya gelen sanatçılarla din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın sanatın insanlığın ortak değerleri, ortak dili olduğuna vurgu yapması da hedefleniyor. Niğde Valiliği ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen sanat günlerinde serginin yanı sıra söyleşiler, çocuklar için atölyeler, konferanslarda yer alıyor. Tamamı engellilerden oluşan Grup Lokomotif gibi farklı müzik gruplarının da sahne aldığı etkinlik bu yıl Guıness Rekor denemesine de ev sahipliği yapıyor. Arnavut sanatçı Saımır Stratı, 11. Guinness Rekorlarını kırmak amacıyla 300 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen Atatürk ve Türkiye haritası çalışmasını sanat günleri kapsamında yapıyor. Yaptığı eserlerle 10 kez Guinness rekoru kıran Arnavut sanatçı Saımır Stratı, 11. denemesinin eserini 10 Mayıs’ta tamamlayacak. Mozaik sanatçısı Saımır Stratı; "Bor halkının bu sanat eserlerini yurt dışına gidip tanıması, yakından görmesi çok zor olacaktı bizde buraya sanat eserleri getirerek dünyayı getirdik. Bu organizasyona beni davet ettikleri için ve Bor halkının sıcak karşılaması için teşekkür ederim” dedi. Proje Organizatörü Serkan Haliloğulları etkinlikteki amaçlarının Niğde’yi bir sanat ve kültür merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Haliloğulları, "Uluslararası sanatçılardan oluşan bir ekiple bir çalıştay düzenleyip burada yaptıkları eserlerle memleketimizin çocuklarıyla beraber sanata bir ışık tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri’ne eserleri ile katılan sanatçılar da bu tür sanat etkinliklerinin sadece büyükşehirlerde değil ülkenin dört bir yanında yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söylediler.