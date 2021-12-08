Atatürk kurdu diye torpil mi bekliyorsunuz?

Geçtiğimiz yaz aylarındaki orman yangınları sonrası devlet harekete geçti. Her sene yapılan ihaleyle alınan veya kiralanan yangın söndürme uçaklarının sayısı 3'ten 20'ye çıkarıldı. Ayrıca alınacak uçaklara en az 5 ton su taşıyabilme kapasitesi şartı getirildi.

Getirilen yeni kuralın ardından, yıllarca kemalistler tarafından talan edilen ve paraları sağa sola saçılan, uçakları da çürümeye bırakılan Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki uçaklar kapsam dışı kaldı. 5 ton su taşıma kapasitesi bile olmayan uçaklar, devletin alacağı veya kiralayacağı uçakların şartlarını yerine getiremediği için doğal olarak kapsam dışı kaldı.

Yıllardır hiçbir işe yaramayan THK bünyesindeki uçakları yine kemalist zihniyeti savunmaya kalkıştı. Orman yangınları sırasında, "Biz THK uçaklarının bakımını yapacağız" diyerek halka oynayan ama aradan aylar geçmesine rağmen hiçbir adım atmayan CHP ve yandaşları, devletin kasten THK uçaklarını devre dışı bıraktığını ileri sürdü. Cumhuriyet'te yapılan haberde, "THK'ye yine 5 ton çalımı" ifadesi kullanıldı. Devletin orman yangınlarına karşı geniş su kapasiteli uçakları tercih etmesini eleştiren kemalistlerin, THK bünyesindeki uçakların neden az su taşıma kapasitesine sahip olduğunu sorgulamak yerine kendi devletini eleştirmeye kalkması, çürük zihniyetlerini ve vizyonlarını gözler önüne serdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, kemalistlerin THK hezeyanları da masaya yatırıldı.

Murat Alan, "3 aydır bekliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Türk Hava Kurumu bünyesindeki uçakları uçuracak diye. Şimdi de Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki haberde görüyoruz ki, öyle bir uçurma girişimi falan yok." dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, "Teknik bir şeyden bahsediliyor. 5 ton şartı getiriliyor. 5 ton uçuran uçaklar var. Senin uçakların 5 tonun altındaysa bu kurumu Atatürk kurdu diye torpil geçilmesini mi istiyorsunuz?" diye konuştu.