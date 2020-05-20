Atatürk Kupası Dijital Rallikros Yarışı yapıldı

ANKARA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kupası Dijital Rallikros Yarışı gerçekleştirildi.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Gençlik ve Spor Bakanlığının "Evde kal hareketsiz kalma" çağrıları doğrultusunda dijital şampiyonalarla faaliyetlerine devam ediyor.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, son olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından düzenlenen Atatürk Kupası Dijital Rallikros Yarışı'na 100 sporcu katıldı.



İki klasmanda elemeleri başarıyla geçen dörder sporcunun start aldığı final yarışları, 6 tur üzerinden koşuldu.



Dirt Rally 2.0 ortamında düzenlenen organizasyonda PC klasmanında, Türkiye'yi ralli branşında Avrupa'da başarıyla temsil eden milli sporcu Orhan Avcıoğlu birinciliği kazandı. Barkın Anayurt ikinci, Eralp Kumartaşlıoğlu üçüncü, Cem Batuhan Evcil ise dördüncü oldu.



PlayStation klasmanında ise birinciliği otomobil sporları kariyerine "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi ile başlayan ve 2019 sezonunda Egea Gençler Kupası kapsamında rallilere katılan genç sporcu Kaan Sarpkaya elde etti. Bu klasmanda Mert Gür ikinci, Eray Özdemir üçüncü, Barış Erciyas da dördüncü sırayı aldı.