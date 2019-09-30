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Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!

Çocuk kitabı adı altında skandal içeriklere yer verilen neşriyatlar arasına M. Kemal istismarıyla köşeyi dönen sözde kitap yazarları yeni bir skandala imza attı. Süleyman Bulut isimli bir yazarın kaleme aldığı, Can Çocuk Yayınları’ndan çıkan rezil kitabın 63’üncü sayfasında M. Kemal’in Mina isimli küçük çocuğu önce yabancı bir çocukla dans ettirdiği ardından şampanya içirdiği ballandıra ballandıra anlatılıyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!

Mustafa Kemal istismarıyla köşeyi dönen sözde kitap yazarları rezalete doymuyor. M.Kemal’i yüceltme maksadıyla türlü maskaralıkların sergilendiği kitaplarda “uydur uydur yaz” metodundan vazgeçilmiyor. Tarihi dayanağı olmaksızın yazılan ve binlerce baskısı yapılarak neşredilen kitaplar günümüzde çocukları da hedef alıyor. Çocuk kitabı adı altında piyasaya sürülen bir tuhaf kitap “Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler” ismini taşıyor. Süleyman Bulut isimli bir yazarın kaleme aldığı çocuk kitabında Mustafa Kemal’in, Mina adlı minik kız çocuğuyla yaşandığı iddia edilen ilişkiye yer veriliyor.

Devlet lideri çocuğa içki içirir mi?

Can Çocuk Yayınları’ndan çıkan kitabın 63’üncü sayfasında dudak uçuklatan sözler sarf ediliyor. Mina Urgan adlı yazarın “Bir Dinazorun Anıları” kitabından alıntı yapılan sayfada, M.Kemal’in Mina isimli küçük çocuğu önce yabancı bir çocukla dans ettirdiği ardından Mina’ya şampanya içirdiği yazıyor. Kemalizm’in geldiği mevcut seviyeyi gözler önüne seren Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler kitabında yer alan ifadeler şöyle: “Küçük Mina, dans nedir bilmiyordu. Atatürk, ona biraz öğretmeye çalıştı. Sonra da, ‘Ben senin için fazla yaşlı bir kavalyeyim, yaşına uygun bir kavalye bulalım sana’ dedi. Çevresine bakındı. On dört-on beş yaşlarında bir oğlan buldu. Küçük Mina, oğlanla dansa başladı, ama aklı Atatürk’teydi. Onun büfeye doğru gittiğini görünce, dans ettiği çocuğu bırakıp büfeye koştu.” Sözde “hikaye” şöyle devam ediyor: “Atatürk, Küçük Mina’yı yeniden karşısında görünce, “Ne o, oğlanı beğenmedin mi yoksa?” diye sordu. Şampanya ikram etti sonra. Küçük Mina, şampanyayı o kadar beğenmişti ki, garsondan bir tane daha istemeye kalkınca, hemen annesi girdi araya. Yatma zamanının geldiğini söyleyerek Atatürk’ten izin aldı. Küçük Mina, salondan çıkarken, Atatürk elini kaldırdı: ‘Seni Çankaya’ya beklerim, unutma’ diye seslendi.

Nerede 5816 sayılı kanun?

M.Kemal aleyhine en küçük eleştiride devreye sokulan 5816 sayılı kanun bir kez daha gündeme geldi. İstismarcılara işletilmeyen ancak tarihçilerin ve vatandaşların düşünce ve fikir hürriyetini çiğneyen 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler kitabına karşı işletilmesi bekleniyor. Söz konusu kitabın yazarı Süleyman Bulut ile Mina Urgan’a da işletilerek 5816 sayılı kanun dolayısıyla haklarında dava açılması bekleniyor.

Akit’e 23 yılda 4 bin yargılama

Gazetemiz Akit, 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun ağır bilançosunu “5816’yı eleştiren yandı istismarcı kazandı” manşetiyle ortaya çıkarmıştı. 5816 sayılı kanun kapsamında son 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılandığı, yargılanan vatandaşların bin 772’sinin mahkum edilerek cezaevlerine atıldığı belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
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  10. Atatürk
  11. 5816 sayılı kanun
  12. düşünce ve fikir hürriyeti
  13. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu
  14. Akit
  15. cezaevleri

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  • BademBadem23 dk önce
    Birakin Atatürk le ugrasmayi da , sizin Kuran kurslarinda tecavüz ettiginiz erkek ve kiz ögrencileri anlatin biraz bakalim... Bademlemelerinizi anlatin...
  • Metin UyulanMetin Uyulan30 dk önce
    Niye şaşırıyorsunuz ? Skandal nerede ? Atatürk içki içirmiş zem suyu içirseydi şaşırırdım.
  • hülyahülya30 dk önce
    bu haberi yayınlamaktaki amacınız nedir?
  • veliveli31 dk önce
    Ne Atatürkmüş amma ha.

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