Atatürk, Keçiören'de ölümsüzleştirildi

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen anma programında, Atatürk'ün doğum yılı olan 1881 ve sonsuzluk işaretinden oluşan koreografiyi sergiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve siyasi parti temsilcilerinin dualar eşliğinde belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başlayan program, saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Program boyunca, 150 kişilik belediye personeli tarafından Atatürk'ün doğumunu ve ölümsüzlüğünü sembolleştiren "1881 ve sonsuzluk" işaretinden oluşan koreografi sergilendi.





- "Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadele vermiştir"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yedi düvele karşı mücadele verdiğini belirterek, "Türk milleti küllerinden doğmuştur. Bugün eğer devletimiz varsa, ezanımız varsa, bayrağımız varsa önce Allah'a, sonra Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ve yiğitlerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Altınok, Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır" sözüne atıfta bulunarak, şunları kaydetti:



"İnsanlar fani ama baki olan devletimiz. Atatürk'ün yaptığı inanmak ve iman etmektir. Bu yüzden de mekanı cennet olsun. Geçmişten günümüze kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbeti içmeye koşan bütün kahramanlara selam olsun, mekanları cennet olsun. Sizlere de Atatürk'ün doğumunu ve ölümsüzlüğünü sembolleştiren böylesine güzel bir koreografi sergilediğiniz için teşekkür ediyorum."



Can Azerbaycan'ın da bir 10 Kasım gecesi topraklarına kavuştuğunu belirten Altınok, "Yıllardır işgal altındaki topraklarını, 'Olmaya vatan yahşi, ölmeye vatan yahşi' diyerek kazandı. Vermiş olduğu mücadelenin sonucunda Karabağ'da Azerbaycan Türk bayrağı dalgalanacak. Bayraklarımız kıyamete kadar dalgalansın, minarelerden ezanlarımız dinmesin, devletimiz kıyamete kadar payidar olsun." ifadelerini kullandı.

