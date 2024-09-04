  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı

Türkiye'yi kurtaracak cihaz keşfedildi! 35 lira verip, 500 lira gelen su faturasını 250 liraya düşürdü

Beşinci kolcular harekete geçti! Türkiye için alçak plan

Yiğit Bulut'tan tartışmalara neden olacak sözler! 'Çer çöpler' diyerek hedef aldı

Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Hürjet'e hiç beklenmedik rakip! Bir anda ortaya çıktılar

Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı

CHP çöp çamur çukur demektir! Meğer Belediye başkanı sadece bir piyonmuş
Medya Atatürk, kalkan yapılıyor! Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin ateşine odun atmayı bırakın
Medya

Atatürk, kalkan yapılıyor! Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin ateşine odun atmayı bırakın

Yeniakit Publisher
2024-09-04 13:15:00 - 2024-09-04 09:33:28
Atatürk, kalkan yapılıyor! Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin ateşine odun atmayı bırakın

haber7.com yazarı Ferhat Murat, Harp Okulu mezuniyet törenlerinin ardından ortaya çıkan tartışmaları ele aldı. Murat, Atatürk'ün isminin darbe ve askeri vesayet için kullanıldığını ve siyasete alet edildiğini belirtti. Atatürk'ün ilkelerini savunanların dahi bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Murat, şunları kaydetti:

haber7.com yazarı Ferhat Murat, Harp Okulu mezuniyet törenlerinin ardından ortaya çıkan tartışmaları ele aldı. Murat, Atatürk'ün isminin darbe ve askeri vesayet için kullanıldığını ve siyasete alet edildiğini belirtti. Atatürk'ün ilkelerini savunanların dahi bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Murat, şunları kaydetti:

"Harp okullarındaki teğmenlerin mezuniyet töreninin ardından yayınlanan görüntüleri sonrasında farklı tartışmalar ortaya konuyor.

Burada önemli olan; tören sonrası askerlerin ne yaptığı ve ne dediğinden çok, konunun nasıl sunulduğu…

Bir kere askerliğin disiplin mekanizması üzerine kurulu olduğunu bilmemiz gerekir.

Komutanların konudan haberinin olmadığı aşikâr.

O görüntülerin servis edilmesi üzerine; ülkede beşinci kol faaliyeti yürütenlere bir malzeme verilmemesi daha yerinde olurdu.

Kurmay askeri zeka da bunu gerektirirdi.

Gelelim “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dendiği için rahatsızlık oluştu diyenlere…

Atatürk’ü kirli emellerinize alet etmeyi bırakın önce…

Bu ülkede Atatürk denilerek; kaç kez darbe yaptınız?

Kenan Evren de aynı şeyi söyledi, diğer darbeciler de…

Siyasetin üzerindeki askeri vesayeti de ‘Atatürk ilke ve inkılaplarını muhafaza edeceğiz’ diyerek meşrulaştırmaya çalışmadınız mı?

‘Atatürk’ diyerek kapatmadınız mı Refah ve Fazilet partilerini?

İmam hatip okullarını yine aynı ifadelerle kapattınız.

Başörtüsü yasağını da keza aynı şekilde uygulamaya aldınız.

Havuzlara mayo ile girenlerin yanından kapalı kıyafetlerle girenleri de aynı gerekçe ile kovmaya kalkıyorsunuz.

Kendi kirli emellerinize ve güç mücadelenize Atatürk’ü kalkan yapmayı bırakın.

Atatürk’ün askeriyseniz, Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenlere “it sürüsü” diyenlerle kol kola yürümeyi bırakın.

Mavi Vatan’a mavi masal demeyin.

TSK’ya kimyasal silah iftirası atanlarla poz vermeyin.

Tezkerelere hayır oyu vermeyin.

Savunma sanayiini itibarsızlaştırmayın.

Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin ateşine odun atmayı bırakın."

Muhalefet mi, kaosun taşeronu mu? Dezenformasyon ve yalanlarla toplumu provoke ediyorlar
Muhalefet mi, kaosun taşeronu mu? Dezenformasyon ve yalanlarla toplumu provoke ediyorlar

Medya

Muhalefet mi, kaosun taşeronu mu? Dezenformasyon ve yalanlarla toplumu provoke ediyorlar


Mescid-i Aksa'nın statükosu tehlikede! İbrahim Camii'nin kaderini yaşayabilir
Mescid-i Aksa'nın statükosu tehlikede! İbrahim Camii'nin kaderini yaşayabilir

Medya

Mescid-i Aksa'nın statükosu tehlikede! İbrahim Camii'nin kaderini yaşayabilir


Özgür Özel'den "küfür" skandalı
Özgür Özel'den "küfür" skandalı

Medya

Özgür Özel'den "küfür" skandalı


"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" kriz çıkardı! Şok eden FETÖ ve MOSSAD iddiası
"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" kriz çıkardı! Şok eden FETÖ ve MOSSAD iddiası

Medya

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" kriz çıkardı! Şok eden FETÖ ve MOSSAD iddiası


Necmettin Batırel, "Biz gülmeyelim de kim gülsün" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Helal olsun
Necmettin Batırel, "Biz gülmeyelim de kim gülsün" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Helal olsun

Medya

Necmettin Batırel, "Biz gülmeyelim de kim gülsün" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Helal olsun


Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı! Mahkemeler harekete geçti
Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı! Mahkemeler harekete geçti

Medya

Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı! Mahkemeler harekete geçti


Murat Özer'den dikkat çeken soru: Hangi Mustafa Kemal'in askerisiniz?
Murat Özer'den dikkat çeken soru: Hangi Mustafa Kemal'in askerisiniz?

Medya

Murat Özer'den dikkat çeken soru: Hangi Mustafa Kemal'in askerisiniz?


{relation id:1882485 slug:'o-gelisme-ahmet-hakani-resmen-cileden-cikardi-bu-zalim-bir-kallesliktir'}
{relation id:1882463 slug:'ozgur-ozelden-kufur-skandali'}
 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23