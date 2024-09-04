Atatürk, kalkan yapılıyor! Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin ateşine odun atmayı bırakın

haber7.com yazarı Ferhat Murat, Harp Okulu mezuniyet törenlerinin ardından ortaya çıkan tartışmaları ele aldı. Murat, Atatürk'ün isminin darbe ve askeri vesayet için kullanıldığını ve siyasete alet edildiğini belirtti. Atatürk'ün ilkelerini savunanların dahi bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Murat, şunları kaydetti:

"Harp okullarındaki teğmenlerin mezuniyet töreninin ardından yayınlanan görüntüleri sonrasında farklı tartışmalar ortaya konuyor.

Burada önemli olan; tören sonrası askerlerin ne yaptığı ve ne dediğinden çok, konunun nasıl sunulduğu…

Bir kere askerliğin disiplin mekanizması üzerine kurulu olduğunu bilmemiz gerekir.

Komutanların konudan haberinin olmadığı aşikâr.

O görüntülerin servis edilmesi üzerine; ülkede beşinci kol faaliyeti yürütenlere bir malzeme verilmemesi daha yerinde olurdu.

Kurmay askeri zeka da bunu gerektirirdi.

Gelelim “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dendiği için rahatsızlık oluştu diyenlere…

Atatürk’ü kirli emellerinize alet etmeyi bırakın önce…

Bu ülkede Atatürk denilerek; kaç kez darbe yaptınız?

Kenan Evren de aynı şeyi söyledi, diğer darbeciler de…

Siyasetin üzerindeki askeri vesayeti de ‘Atatürk ilke ve inkılaplarını muhafaza edeceğiz’ diyerek meşrulaştırmaya çalışmadınız mı?

‘Atatürk’ diyerek kapatmadınız mı Refah ve Fazilet partilerini?

İmam hatip okullarını yine aynı ifadelerle kapattınız.

Başörtüsü yasağını da keza aynı şekilde uygulamaya aldınız.

Havuzlara mayo ile girenlerin yanından kapalı kıyafetlerle girenleri de aynı gerekçe ile kovmaya kalkıyorsunuz.

Kendi kirli emellerinize ve güç mücadelenize Atatürk’ü kalkan yapmayı bırakın.

Atatürk’ün askeriyseniz, Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenlere “it sürüsü” diyenlerle kol kola yürümeyi bırakın.

Mavi Vatan’a mavi masal demeyin.

TSK’ya kimyasal silah iftirası atanlarla poz vermeyin.

Tezkerelere hayır oyu vermeyin.

Savunma sanayiini itibarsızlaştırmayın.

Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin ateşine odun atmayı bırakın."

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