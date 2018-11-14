'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan Emine Şahin serbest bırakıldı

Edirne'de 10 Kasım törenlerinin yapıldığı alandan geçerken "Atatürk ilah değildir" dediği için polis tarafından gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Emine Şahin, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aralarında HÜDA PAR, MAZLUMDER ve Hukukçular Derneğinden avukatların itirazını değerlendiren Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, Emine Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hukukçular, Şahin'in adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının da ayrı bir hukuksuzluk olduğunu belirterek, beraat edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Emine Şahin ne demişti?

Edirne'de 10 Kasım töreninden geçen Emine Şahin, katılımcıların "saygı duruşunu" kast ederek "Bu bir kıyamdır, Allah'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı." şeklinde ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İLKHA