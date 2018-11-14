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'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan Emine Şahin serbest bırakıldı

M. Kemal'e hakaret bahanesiyle hukuksuzca tutuklanan Emine Şahin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:23
'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan Emine Şahin serbest bırakıldı

Edirne'de 10 Kasım törenlerinin yapıldığı alandan geçerken "Atatürk ilah değildir" dediği için polis tarafından gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Emine Şahin, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aralarında HÜDA PAR, MAZLUMDER ve Hukukçular Derneğinden avukatların itirazını değerlendiren Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, Emine Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hukukçular, Şahin'in adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının da ayrı bir hukuksuzluk olduğunu belirterek, beraat edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Emine Şahin ne demişti?

Edirne'de 10 Kasım töreninden geçen Emine Şahin, katılımcıların "saygı duruşunu" kast ederek "Bu bir kıyamdır, Allah'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı." şeklinde ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İLKHA

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:23
  1. Edirne
  2. Emine Şahin
  3. Atatürk İlah değildir dediği için tutuklanan kız

YORUM YAZ

  • ferhat ferhat 22 dk önce
    Evet Atatürk bizce de ilah değildir. İlah diyenler 1-2 kişolsa da bu sözler Tüm sevenlerini bağlamaz.diğer yandan Hz. Muhammed' S.A.S) nin sevgili torunları Hasan iile Hüseyinin katili kahrolası Yezid ve emevilerden dolayı Tüm Sünnilerinkiler katil diyebilir misiniz?Bu kadınınbana göre giysisi eleştirilebilir, provokasyon yapıp ortamı ve sinirleri germeye hakkı yokttrç,Biz bugün Recep Tayyipe kutsal adam,peygamber gibi adam,mübarek adamve ona biat etmez farzdır diyen sözde İslamcılara kızıp Bütün Akp lilereBunlar ALLaha şirk koşuyorlar Peygamberlerimize hakaret ediyorlar diyor muyuz? aynı şey. Provokasyon pravakasyondur. Builginç giyimli bayan bence provokasyon suclu bulunmalıdır. Oda 10 Kasıımda orada ne işi vardı? Mucip Kadri Mısırlı oğlunun dediği gibi Kenefe gitseydi!!??
  • DallıDallı37 dk önce
    Bu olayların zamanlaması manidar.Geçmişte Fadime Şahin olaylarını unutmadık.Hakimi de.kadını da iyi incelemek gerek yaşantılarını.Geçmişte çok irtica tiyatroları gördük.Hep Müslimanlar zarar gördü.
  • AbdullahAbdullah38 dk önce
    ... Neden serbest bırakmışlar ki?
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