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Ekonomi "Atatürk Havalimanı'nı etkinlik merkezine dönüştürdük"
Ekonomi

"Atatürk Havalimanı'nı etkinlik merkezine dönüştürdük"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı için, "Adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 14:10:00 - 2021-10-02 14:17:17
"Atatürk Havalimanı'nı etkinlik merkezine dönüştürdük"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası öncesinde basın açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı'nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük” dedi.

Karaismailoğlu devamında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin alanında en önemli ve kapsamlı etkinliği olan 12'nci Şurayı en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. 15 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik bina dışına yapılan özel üretim sergi alanı olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek Şura için 100 firma katılım gösterecek. 8 farklı salonda eş zamanlı toplantılar gerçekleştirilecek olan Şura için aynı zamanda bin kişilik bir oditoryum inşa ediliyor.

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