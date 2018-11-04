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Atatürk Havalimanı'nda kaza! Yaralılar var

Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçla, uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

04 Kasım 2018 Pazar 14:04
Atatürk Havalimanı'nda kaza! Yaralılar var

Atatürk Havalimanı apronunda iki servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, içinde sadece sürücüsü bulunan bir servis aracıyla temizlik firması çalışanlarını taşıyan minibüs çarpıştı. 

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Kaza, hava trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmazken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 14:04
  1. Atatürk Havalimanı
  2. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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