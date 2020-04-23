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Aktüel

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin enerjisi ’1920’den gelecek

BEDAŞ, kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden 1000 yataklı pandemi hastanesinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere bir hafta içinde trafo merkezini tesis ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda teslim etti.

2020-04-23 15:12:44 -
Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin enerjisi ’1920’den gelecek

BEDAŞ, kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden 1000 yataklı pandemi hastanesinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere bir hafta içinde trafo merkezini tesis ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda teslim etti. TBMM’nin 100’üncü yılı nedeniyle trafoya da ‘1920’ numarası verildi.



Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda 1000 yataklık pandemi hastanesinin yapımı hızla devam ederken Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), tesisin ihtiyaç duyduğu trafo merkezini 1 hafta içinde tamamladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da biri Sancaktepe, diğeri ise Atatürk Havalimanı sahası olmak üzere 1000’er yataklı iki pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının hemen ardından ön planlama çalışmasını tamamlayan şirket, trafo merkezini Türkiye için çok önemli bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bitirerek hazır hale getirdi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılı olması nedeniyle trafo merkezine ‘1920’ numarası verildi.

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