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Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 12 milyon TL

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Vietnam uyruklu yolcunun bagajında, ticareti yasak olan yaklaşık 12 milyon lira değerinde 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:57
Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 12 milyon TL

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulmaya çalışılan 34 kilo gergedan boynuzu ele geçirildi.

Piyasa değeri 12 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Programı ile Türkiye'yi aktarma noktası olarak kullanan transit yolcular, kamu güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında analize tabi tutuldu. Risk kriterlerini taşıyan Vietnam uyruklu yolcunun seyahat geçmişine ilişkin bilgiler, İstihbarat Bilgi Sistemi'ne girildi. Mozambik'ten gelip, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı aktarma noktası olarak kullanarak Vietnam'a gideceği belirlenen yolcu, havalimanında kontrole alındı. Şüphelinin bagajında yapılan aramada, yaklaşık 12 milyon lira değerinde, 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.

'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CITES) kapsamında yer alan ve ticareti yasak olan gergedan boynuzlarıTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:57
  1. İstanbul Atatürk Havalimanı
  2. gergedan boynuzu
  3. kaçakçılık operasyonu

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