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Atatürk Havalimanı'nda alarm! Pilotlar birbirini uyarıyor

Leyleklerin göç yolunda bulunan Atatürk Havalimanı'nda alarm verildi. Pilotlar leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:26
Atatürk Havalimanı'nda alarm! Pilotlar birbirini uyarıyor

Leylek sürülerinin, Güney Afrika’dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu başladı. Leylek sürülerinin göçleri, kuzeye doğru Mart, Nisan ve güneye doğru Eylül, Ekim aylarında görülüyor. İstanbul’da, geçen yıl bir günde 237 bin, toplamda 1 milyona yakın leylek geçişi yaşanmıştı. Son dönemlerde İstanbul’da leylek sürüleri ile ilgili pilotlar ve kule görevlileri arasında da leylek sürüleriyle ilgili konuşmalarda da artışlar yaşanıyor.

Leylek sürülerinin uçakların rotalarında görülmesi nedeniyle pilotlar ve kule görevlileri olası bir çarpma tehlikesine karşı anında birbirlerini bilgilendiriyorlar. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan uçakların pilotları leylek sürülerine karşı dikkat ediyor. Leylek sürüleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığında havadaki uçaklara kuş tehlikesine karşı duyarlı olmaları isteniyor. Olası çarpma tehlikelerine karşı da leylek sürülerine göre uçuş rotalarında düzenleme yapılıyor.

Birçok çarpma olayı yaşanmıştı

Leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Olası çarpmada ise uçağın genellikle motor, radom adı verilen radar anten kapağı hasar görüyor. Uzmanlar, yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğuna dikkat çekiyor.

Leylek sürüleri birçok uçağa çarparak hasar verdi. Bu çarpma olaylarından en dikkat çekeni ise 2015 yılında Singapur Havayolları’nın İstanbul-Singapur seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında yaşandı. Uçak, Atatürk Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra leylek sürüsünün içine girmişti. Burun kısmındaki radom adı verilen radar anten kapağında ve motorunda hasar oluşan uçak burun kısmına ok gibi saplanan leylek ölüsüyle Atatürk Havalimanı’na dönmüştü.

İstanbul'un kuzeyinden geçiyorlar

Afrika’dan yola çıkan leylek sürülerinin hedefi Avrupa olduğu belirtiliyor. Sahraaltı Afrika’dan yola çıkan leylekler, Nil Vadisi, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye güzergahını izleyerek Hatay Belen geçidinden Türkiye'ye giriş yapıyor. En yoğun geçişler 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasına denk geliyor.

Doğu, Batı, Kafkaslar, Hazar Denizi ve Afrika olmak üzere 5 göç yolu bulunuyor. Rotanın Trakya, İstanbul Boğazı, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Adana, Hatay (Belen Geçidi), Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Sina Yarımadası, Nil Vadisi, Sahraaltı Afrika olduğunu uzmanlar belirtiyor. Bu rotayı yıllık sonbahar döneminde 1 milyon, ilkbaharda ise 500-600 bin civarında leylek kullanıyor. Göç dönemlerinde Türkiye'den 1 milyon leylek sürüsü geçiyor.

3 ila 10 hafta sürüyor

Leyleklerin değişen etkenlerle göç süresi 3 ila 10 hafta sürebiliyor. Günde 7-10 saat uçabilen leylekler, saatte 50 km hız yapabiliyor. 200-300 km yol gidebiliyor. Günde 600 km yaptıkları da görülüyor. İlkbaharda üreme alanlarına dönmek için Afrika’dan yola çıkan sürüler, besin bolluğu nedeniyle yollarda oyalanıyor. Leylekler yuvaya dönüş yolculuğunu, ortalama 49, bazen 70 günde tamamlayabiliyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:26
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Bursa
  7. Adana
  8. Atatürk Havalimanı
  9. leylek göçü

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