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Atatürk Havalimanı hangi güzergahtan taşınacak?

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı’nın açılması için gün sayıyor. Atatürk Havalimanı ise 30-31 Ekim tarihleri arasında taşınacak. Peki Atatürk Havalimanı’nın taşınması sırasında hangi güzergahlar kullanılacak?

14 Eylül 2018 Cuma 10:48
Atatürk Havalimanı hangi güzergahtan taşınacak?

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı’nın açılması için gün sayıyor. Atatürk Havalimanı ise 30-31 Ekim tarihleri arasında taşınacak. Peki Atatürk Havalimanı’nın taşınması sırasında hangi güzergahlar kullanılacak?

Atatürk Havalima’nının taşınması 30 Ekim saat 19.00 ile 31 Ekim saat 18.59 arası yapılacak. İstanbul'un yeni havalimanının açılışına 45 gün kalırken, taşınma işlemleri sırasında binlerce TIR konvoylar halinde dev merkeze malzeme taşıyacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili sorusunu, "Gerekirse ve gerektiği ölçüde kapatılacak; ama, kesin kapatılacak diye henüz şu anda kesinleşmiş bir planımız yok" diye yanıtladı. İlk aşaması 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma işlemleri için de koordinasyon toplantıları sürüyor. Dev merkeze 30 Ekim saat 03.00’da taşınma işlemleri başlayacak. 31 Ekim saat 23:59’da taşınmanın tamamlanması planlanıyor. Yer hizmetlerinde kullanılacak ve taşınacak yaklaşık 15 bin teçhizatın 10 binin THY'ye ait olduğu belirtiliyor.

Atatürk Havalimanı Basın Ekspres güzergahından taşınacak

31 Ekim saat 02.00 ile saat 13.59 arasında THY ve yer hizmeti şirketi TGS'nin de taşınması amacıyla 12 saatlik bir dönemde Atatürk Havalimanı'nda THY operasyonlarını durduracak. THY ve diğer şirketlerle beraber binlerce araç konvoylar halinde taşınma için yollarda olacak. İstanbul’da taşınma güzergahı ise Basın Ekspres yolu, Mahmutbey gişeler üzerinden yapılacak. Belgeseli de yapılacak olan taşınma sırasında da güzergahlarda güvenlik önlemleri de alınacak.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:48
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı hangi güzergahtan taşınacak?
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