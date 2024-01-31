Atatürk fotoğrafı ile uğraşırken kulüpleri batırıyorlar! Türk futbolu zararın dibine vurdu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının transfer raporunu yayınladı. Raporda, futbol dünyasında 2023 yılında ilk kez 9 milyar Dolar barajının aşılarak harcama rekorunun kırıldığı belirtilirken, transferde en çok zarar eden üçüncü ülkenin de Türkiye olduğu bildirildi.

GEÇEN YIL 99 MİLYON DOLAR HARCADIK

FIFA'nın raporuna göre Türk kulüpleri geçtiğimiz yıl transfere 99 milyon Dolar harcadı. Buna göre Türkiye, bu harcamayla transfer piyasasında en çok zarar eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı. 1 milyar 915 milyon Dolar'la İngiltere ilk sırada bulunurken, Suudi Arabistan 953 milyon Dolar'la ikinci, ABD ise 64 milyon Dolar zararla dördüncü oldu.

SUUDİ ARABİSTAN İLK KEZ İLK 3'TE

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca Suudi Arabistan'ın bu harcamayla tarihinde ilk kez transfer borsasında ilk üç ülke arasına girdiği kaydedildi.

Öte yandan 2023 yılında kar eden kulüpler de açıklandı. Almanya 359 milyon Dolar ile en çok kar eden ülkeler arasında birinci sırayı aldı. İtalya 264 milyon Dolar'la ikinci, Portekiz 253 milyon Dolar'la üçüncü, İspanya 247 milyon Dolar'la dördüncü, Hollanda da 211 milyon Dolar'la beşinci sırada yer buldu.

HARCAMALAR 2022 YILINA GÖRE YÜZDE 48 ARTTI

Tüm kulüplerin geçtiğimiz yıl 9 milyar 630 milyon Dolar transfer harcamasıyla rekor kırdığı ifade edilirken, 2022 yılına göre bu harcamanın yüzde 48 arttığı vurgulandı.

Bu arada raporda, transferde en fazla tercih edilen futbolcuların Brezilyalı, Arjantinli ve Fransız oyuncuların olduğu belirtildi.