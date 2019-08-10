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Atatürk Evi Projesine ilk destek belediye personelinden

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan Atatürk Evi projesi için başlatılan bağış kampanyasına ilk destek belediye personelinden geldi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
Atatürk Evi Projesine ilk destek belediye personelinden

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan Atatürk Evi projesi için başlatılan bağış kampanyasına ilk destek belediye personelinden geldi.


Başkan Sarıkurt ilk bağışın belediye personelinden geldiğini belirterek, “İlk bağışın mesai arkadaşlarımız tarafından yapılmış olmasından büyük mutluluk duydum” dedi.


Çorlu Belediyesi’nde başlatılan Atatürk Evi projesi için gelin tek yürek olalım, desteğiniz ve bağışlarınızla Atatürk Evi’ni birlikte inşa edelim temasıyla başlatılan bağış kampanyası karşılık buldu. Atatürk Evi projesine ilk destek belediye personeli Ömer Onur Kısacık’tan geldi.


Atatürk Evi projesi için başlatılan kampanyanın hayırlı olmasını dileyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, projeye ilk desteğin belediye personeli tarafından yapıldığını belirterek büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.


Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, "Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkabilmek, Atamızın sevgisini gelecek nesillere taşıyabilmek için değerli vatandaşlarımızın katkılarıyla inşa edebilmek için başlattığımız Atatürk Evi projesi bağış kampanyasına ilk destek personelimizden geldi. Bu beni oldukça mutlu etti. Değerli çalışanımız Ömer Onur Kısacık’a verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Çorlu’muzun tarihsel dokusunu koruyacak projelerimiz ile kent kimliğimizi yeniden oluşturacağız. Atatürk Evi projesi için gelin tek yürek olalım, gelecek kuşaklara en önemli miras olan Atatürk sevgisini bırakalım. Desteğiniz ve bağışlarınızla Atatürk Evi’ni birlikte inşa edelim ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcumuzu onu asla unutmayacağımızı tüm dünyaya haykıralım” dedi.


Atatürk Evi projesini duyduğunda çok memnun olduğunu ve projeye destek veren ilk kişi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çorlu Belediyesi personeli Kısacık ise, “Atamızın hatırasını yaşatmak ve Atamıza olan minnet borcumuzu ödeyebilmek için bir nebze de olsa katkıda bulunmaktan onur duyarım. Keşke bize sağladığı imkanların ve fırsatların karşılığını verebilsek. Projeye emek veren ve destek olacak olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
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