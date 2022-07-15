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Gündem Atatürk büstü, 13 yaşındaki çocukların bile başını yaktı! Polis ekipleri küçücük çocukları operasyonla gözaltı aldı
Gündem

Atatürk büstü, 13 yaşındaki çocukların bile başını yaktı! Polis ekipleri küçücük çocukları operasyonla gözaltı aldı

İÇDAŞ İlkokulu bahçesine oyun oynamak için gelen 13 yaşında 3 çocuk, Atatürk büstüne çöp kovası fırlattı. Küçücük çocuklar, 5816 sayılı kanuna istinaden polisler tarafından operasyon başlatılarak gözaltına alındı. Çocuklar ilk defa 5816 sayılı kanun ile ilk defa tanışırken, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 17:51:00 -
Atatürk büstü, 13 yaşındaki çocukların bile başını yaktı! Polis ekipleri küçücük çocukları operasyonla gözaltı aldı

İstanbul Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda, yaşları 13 ila 15 arasında değişen öğrenciler, tatil nedeniyle kapalı olan okula oyun oynamak için geldi.

Yaramazlıkları pahalıya mal oldu

Bahçede dolaşan küçük çocuklar, bir süre sonra Atatürk büstüne çöp kovası fırlattı.

Çocuklardan biri, eline geçirdiği metal çöp kovasını büste doğru fırlattı.

Küçücük çocuklar hedefe konuldu

Kayda alınan görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak küçücük çocuklar hedef haline getirildi. 

Polis ekipleri küçük çocukları yakalamak için operasyon başlattı

Görüntüler sonrası harekete geçen Bağcılar Çocuk Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı.

2'si yakalandı, 1 için yakalama çalışmaları devam ediyor

Öğrencilerin karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

 

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