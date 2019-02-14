Ataşehir’in 40 yıllık imar sorunu çözüldü

Cengiz Almış İstanbul

Ataşehir’de 40 yıldır sorun haline gelen imar sorunu çözüldü. Bir tarafında devasa gökdelenlerin bir tarafta ise gecekondulu yapılaşmanın dikkat çektiği Barbaros Mahallesi’nin son hali havadan görüntülendi. Ataşehir İlçesi’nin yıllardır sorunu haline gelen imar problemi çözüme kavuştu. Cuma günü Yenisahra ve Barbaros Mahallelerinin çıkacak olan imar müjdesini Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem verdi.

İmar plânı cuma günü çıkıyor

Barbaros Mahallesi’ni gezerek halka imar müjdesi veren Başkan İsmail Erdem, “40 yıllık Yenisahra ve Barbaros Mahallemizin imar planlarını cuma günü Büyükşehir Belediyemizin meclisinden çıkaracağız. Bizler devreye girdik Büyükşehir Belediye İmar Komisyonumuz ile beraber ön görüşmelerimizi yaptık. Arkasından da İmar Daire Başkanlığı ve Planlama Müdürlüğü ile beraber son 25 gündür Büyükşehir ekibi çalışarak bugün meclisin gündemine alındı. Cuma günü Yenisahra ve Barbaros Mahallemizin 40 yıldır beklenen imarları çıkmış olacak” dedi.